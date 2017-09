22.09.2017 - 11:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Passend zum Verkaufsstart des Apple TV 4K und iPhone 8 (Plus) hat Netflix seine App aktualisiert und unterstützt ab sofort auch die Wiedergabe von HDR-Inhalten auf iOS-Geräten. Daneben kommt mit dem Update auch die vollständige Unterstützung für iOS 11. Allerdings wird HDR nicht auf allen Geräten verfügbar sein, da hierfür genaue Spezifikationen vorgegeben sind. Wir verraten Ihnen, welche Geräte den Standard unterstützen.



Nicht alle iOS-Gerät mit installiertem iOS 11 können auch HDR-Inhalte abspielen. Die Unterstützung ist äußerst begrenzt. Dies liegt an der verbauten Hardware. Laut der Sonderseite kann HDR nur auf dem iPhone 8, iPhone 8 Plus und dem iPhone X abgespielt werden. Daneben ist auch das neue iPad Pro (10,5 Zoll & 12,9 Zoll, 2. Gen.) in der Lage Inhalte mit dem hohen Kontrast wiederzugeben. Übrigens ist HDR bei dem Streaming-Dienst keine Seltenheit mehr und viele der jüngsten Originalserien unterstützen den Standard bereits. Ansonsten kann man auch einfach nach „HDR“ suchen.

Neben den genannten iOS-Geräten kann natürlich auch das neue Apple TV 4K Filme und Serien in HDR sowie zusätzlich noch 4K wiedergeben. Netflix unterstützt die neue Set-Top-Box von Start weg. Jedoch gibt man noch folgende Voraussetzung für die Wiedergabe an: