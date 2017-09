Apples Set-Top-Box vorerst ohne 4K bei YouTube: Das neue Apple TV 4K macht seinem Namen nicht in jedem Fall alle Ehre. Denn gerade bei der populären Videoplattform YouTube wird das Gerät die Inhalte nicht in Ultra-HD-Auflösung abspielen. Dies hat einen simplen Grund und dies teilt das Produkt zudem mit Apples Browser Safari in iOS und macOS.

Apple TV 4K (Bild: Apple)

Ab morgen können Sie das neue Apple TV 4K offiziell kaufen. Doch schon in der Woche der Vorbestellung gingen die Wartezeiten bei Apple für die Auslieferung nach oben. Derzeit müssen Sie mit mehreren Wochen Wartezeit rechnen. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie besonders viele Set-Top-Boxen über den Einzelhandel beziehen können.

Apple TV 4K kann manches (noch) nicht

Dazu kommen hier und da Meldungen, die nicht alle Nutzer frohlocken lassen. Dass AirPlay 2 unter tvOS 11 noch gar nicht funktioniert, berichteten wir bereits. Doch nun kommt eine weitere hinzu, die nicht überraschen sollte. Denn: Apples Browser Safari hat schon einige Zeit den Dienst verweigert, wenn er YouTube-Videos in Ultra-HD-Auflösung abspielen sollte. Sie können sehr wohl an einem iMac mit 4K- oder 5K-Display ein solches Video in 4K abspielen, müssen dazu aber auf einen anderen Browser, wie Googles Chrome ausweichen.

Das Problem, das in diesem Fall zugrunde liegt, ist ursächlich ebenfalls dafür verantwortlich, dass Apples neue Set-Top-Box YouTube-4K-Inhalte nicht abspielen kann. Das Unternehmen aus Cupertino unterstützt den proprietären YT9-Codec nicht, den YouTube verwendet, um die Inhalte abzuspielen. Apple hält sich stattdessen an H.264 und H.265 (auch HEVC genannt). YouTubes-Codec ist offen zugänglich und Apple hätte die Möglichkeit, ihn zu verwenden. Die Krux an der Geschichte: Vor einiger Zeit nutzte YouTube selbst auch H.265, entschied sich dann aber um.

Muss Apple YouTubes Codec unterstützen?

Gibt es Grund zur Annahme, dass Apple irgendwann klein beigeben muss? Einerseits gibt es Konkurrenz-Geräte von Roku, Chromecast oder Fire TV, die YouTube in Ultra-HD unterstützen. Andererseits hat die Plattform des Konkurrenten Google eine große Bedeutung. Das war allerdings bei Adobes Flash genauso, und Apple sorgte mit seiner Protesthaltung und Nicht-Verwendung dafür, dass dieser Standard nach und nach, und demnächst dann wirklich das Zeitliche segnet.