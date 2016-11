07.11.2016 - 11:21 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Nintendos beliebte Spielekonsole NES wird in diesem Herbst 30 Jahr alt. Das Unternehmen hat für die Geburtstagsfeier einiges geplant. So wird es am 10. November ein Launch-Event im 80er-Jahre-Stil für die Neuauflage der NES im Kleinformat und mit modernen Anschlüssen geben. Diese NES Classic Edition kommt mit 30 vorinstallierten Klassikern und wird es ab dem 11. 11.2016 zu kaufen geben. Außerdem sind weitere Extras geplant.



Die NES Classic Edition gibt es ab Freitag zu kaufen (Bild: Nintendo / ninetofive via MockDrop)

Nintendos Spielekonsole NES (Nintendo Entertainment System) wird in diesem Herbst 30 Jahre alt. Das Unternehmen wird den Geburtstag der beliebten Konsole auch angemessen und in großem Stil feiern. Hierfür wird Nintendo am 11. November die NES in einer Neuauflage als „NES Classic Edition“ im Kleinformat auf den Markt bringen. Diese NES mini wird 60 US-Dollar kosten und kommt mit 30 vorinstallierten Spielen.

Ab dem kommenden Donnerstag feiert Nintendo den Geburtstag der NES

Bereits einen Tag vor dem Verkaufsstart der NES Classic Edition, am 10. November, wird Nintendo in New York ein Launch-Event im 80er-Jahre-Stil veranstalten. Dieses Event wird im Nintendo-Store am Rockefeller Plaza stattfinden. Außerdem wird das Unternehmen für den 10. November und den 11. November alle seine Social-Media-Kanäle in einem „Retro-Stil“ umgestalten. Dann soll es auf Nintendos Kanälen auch Cheat-Codes, Tipps und Passwörter für die verschiedenen Spiele der NES Classic Edition geben. Zudem wird Nintendo die Power Line wieder aktivieren – zumindest für die USA. Über die Power Line können sich Nutzer Tipps zu den Spielen der NES Classic Edition holen oder alte Geschichten von Mitarbeitern der originalen Power Line anhören. Diese Power Line ist unter der Nummer +1 425-885-7529 erreichbar – allerdings nur für drei Tage und nur zwischen 14 Uhr und 3 Uhr deutscher Zeit.

Die NES Classic Edition ist mit modernen Anschlussmöglichkeiten, darunter einem HDMI-Port, ausgestattet. Auf der Konsole sind folgende Spiele vorinstalliert: