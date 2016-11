02.11.2016 - 12:37 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple stellte vor Kurzem neue MacBook Pro vor. Sie kommen mit aktualisierter Hardware, darunter auch einer neuen Tastatur, einer Touch Bar und bis zu vier Thunderbolt-3-Anschlüssen. Während Medien die Keynote und die vorgestellten Geräte gut fanden, beschweren sich Nutzer, die ihren Mac zum Arbeiten benötigen, über Apples eingeschlagenen Weg. Der Vorwurf lautet, dass Apple den Draht zu seinen Kunden verloren hätte.



MacBook Pro mit neuer Tastatur und Touch Bar (Bild: Apple)

Nachdem die initiale Freude über die neuen MacBook Pro in der vergangenen Woche verflogen ist, macht sich nun im Internet immer mehr Unmut über die selbigen breit. Vor allem professionelle Anwender wie Entwickler finden immer mehr Haare in der Suppe. Der Vorwurf lautet, dass sich Apple von seiner Zielgruppe entfernt und nun versucht, allen den Mainstream aufzuzwängen.

MacBook Pro sind gut – aber nicht „Pro”

Auf die Pauke gehauen hat zum Beispiel der Entwickler Michael Tsai, der in seinem Blog beschreibt, was seiner Meinung nach beim Mac alles in die falsche Richtung läuft. Er ist enttäuscht, was Apples Ankündigungen angeht und befüchtet, dass Apple den Draht zu Entwicklern und professionellen Kreativen verloren habe oder sich einfach nicht mehr für seine Kunden interessiere.

Es handle sich zwar dem Namen und dem Preis nach um ein „Pro”-Modell, aber die Limitierung auf 16 GB RAM spreche eine andere Sprache. Apple kümmere sich mehr darum, die Geräte dünner und leichter zu machen als um die Rechenleistung. Seiner Meinung nach verstehe Tim Cook gar nicht, was den Mac ausmache oder der CEO mag die Plattform nicht so gerne und gibt dem Mac entsprechend keine Priorität mehr.

Ein zweiter Artikel kommt ebenfalls von einem Entwickler. Chuq Von Rospach erklärt, dass die Kritik zuweilen ein bisschen einseitig sei und die positiven Aspekte unterschlage. Aber das habe sich Apple ein Stück weit auch selbst zuzuschreiben, denn die Ankündigung verlief dahingehend etwas unglücklich, dass von den anderen Produkten gar nicht erst gesprochen wurde. Hätte Apple stattdessen erwähnt, welche Macs ebenfalls auf absehbare Zeit ein neues Modell erhalten, hätte das eine Menge Ärger unter der Zielgruppe ersparen können.