26.02.2017 - 20:38 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Samsung hat am Abend vor dem offiziellen Beginn der Messe Mobile World Congress 2017 ein größeres Event abgehalten. Auf diesem Event hat Samsung das Galaxy Tab S3, eine neue Gear VR inklusive Controller und das Galaxy Book vorgestellt. Außerdem gab es ein nicht ganz so geheimes Geheimnis zu hören.



26.02.2017 - 20:38 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Das Galaxy Book kommt in zwei Größen (Bild: Samsung)

Es lohnt sich immer auch ein Blick darauf, was denn die Konkurrenz Apples so alles treibt. Und man erhascht selten einen besseren Blick auf das Vorhaben von Samsung, LG und CO. als auf der Elektronikmesse Mobile World Congress, die am morgigen Montag in Barcelona beginnt.

Galaxy Book ist ein Surface-Pro-Klon

Speziell Samsungs Auftritt im Rahmen der Messe war mit großen Erwartungen verknüpft worden. Und sein großes Event hat Samsung nun bereits am heutigen Sonntagabend über die Bühne gebracht. Dort glänzte das Unternehmen mit einem sehr guten Tablet, einer neuen Gear VR und einem Surface-Pro-Klon namens Galaxy Book. Außerdem hat Samsung ein kleines Geheimnis verraten.

MWC 2017: Tablets, Book & Virtual Reality von Samsung: Jetzt auf TECH.DE weiterlesen