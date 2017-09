21.09.2017 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Jahr hat Apple dem langjährigen Kopfhöreranschluss vom iPhone verbannt und will damit ein Zeichen für eine kabellose Zukunft setzen. Dies sorgte jedoch bei vielen Nutzern für Unmut, da es mit gewöhnlichen Kopfhörern nicht mehr möglich ist, das iPhone gleichzeitig zu laden und Musik zu hören. Dies klappt nur mit kabellosen Kopfhörern oder mit dem neuen Belkin 3,5mm Audio + Charge Rockstar.



21.09.2017 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Als Apple sich letztes Jahr dazu entschied, den Kopfhöreranschluss zu streichen, ging ein Raunen durch die Community. Viele hatten bereits in teure Kopfhörer investiert, welche zwar mit dem mitgelieferten Kopfhörer-Adapter angeschlossen werden können, aber dann ein gleichzeitiges Laden verhindert. Alternativ lässt sich natürlich auf kabellose Kopfhörer umsteigen. Oder man greift zu dem neuen 3,5mm Audio + Charge Rockstar von Belkin. Der Adapter lässt sich ganz einfach mit dem Lightning-Anschluss des iPhone verbinden und ermöglicht Ihnen beim iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus oder dem iPhone X gleichzeitiges aufladen und Musik hören.

Der neue Adapter ermöglicht daneben auch noch die einfache Datensynchronisation via Lightning-Kabel und gibt Ihnen auch die Möglichkeit das Mikrofon sowie eine in das Kabel integrierte Fernbedienung zu verwenden. Damit ist der neue Adapter funktionaler als sein Vorgänger.

Der neue 3,5mm Audio + Charge Rockstar von Belkin ist ab sofort bei Apple.de sowie auf Belkin.com verfügbar. Der offizielle Herstellerpreis beträgt 34,99 Euro und ist damit auf Vorjahresniveau.