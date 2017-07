Das Meer der alternativen Messenger zu WhatsApp ist groß, einer dieser Vertreter ist Telegram. Das Programm ist für fast alle Betriebssysteme verfügbar und bietet neben Apps für iOS und macOS auch einen Webdienst an, die voll verschlüsselte Übertragung der Nachrichten kann eingestellt werden. Ein heute veröffentlichtes Update reicht einige Funktionen nach.

Sinnvolle Updates für Messenger-App. (Bild: Telegram)

Spätestens nach der Übernahme von WhatsApp durch Facebook suchten viele Nutzer eine Alternative für den beliebten Messenger. Zu den erfolgreichsten kostenlosen Anbietern gehört seitdem Telegram. Nach eigenen Angaben meldeten sich alleine nach dem Kauf durch Facebook vier Millionen neue Nutzer bei Telegram an.

Der Fokus des Messengers liegt auf Sicherheit, jede Kommunikation mit den Servern findet somit verschlüsselt statt. Volle Ende-zu-Ende-Verschlüsselung muss allerdings erst mit „Geheimen Chats“ ausgewählt werden. Versendet werden können Text, Sprachnachrichten, Bilder und Dokumente. Auch Chatbots sind bei Telegram verfügbar und auch eigene Bots lassen sich Gesprächen hinzufügen.

Das ist neu

Eine Selbstzerstörungsfunktion mit individuell einstellbarem Timer war bereits in geheimen Chats vorhanden, nun lassen sich auch Bilder und Videos, ähnlich wie bei Snapchat, nach einer vorher festgelegten Zeit in den unverschlüsselten Chats automatisch löschen. Versucht der Empfänger ein Screenshot des versendeten Bildes zu machen bevor es gelöscht wird, erhält der Absender eine Benachrichtigung. Ebenso neu ist eine verbesserte Bearbeitungsfunktion für Bilder direkt in der App. Große Bild- und Videodateien werden durch das Update nun schneller geladen als vorher. Die letzte Änderung betrifft die Profile der Nutzer. Hier lassen sich nun Kurzbiografien einfügen, ähnlich wie bei Twitter, Facebook und Co.