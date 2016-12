29.12.2016 - 11:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In Indien herrschen besondere Gesetze, die weitere Produktinformationen auf den Geräten selbst notwendig machen. Bei einem Fernseher oder Laptop ist dies noch verkraftbar. Auf einem Smartphone oder Tablet sieht dies anders aus. Apple arbeitet daher mit der indischen Regierungen zusammen und hofft laut einem aktuellen Bericht auf Zugeständnisse bei den Aufdrucken. Diese möchte man durch den Bau von neuen Produktionsstätten in Indien erreichen.



29.12.2016 - 11:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Laut The Economic Times soll Apple derzeit darum kämpfen, dass man die vom indischen Gesetzgeber verlangten Produktinformationen nicht auf die Geräte aufdrucken muss. Es wird explizit der Aufdruck auf das Gerät gefordert, sodass man die zusätzlichen Infos nicht einfach auf die Verpackung oder in die Gerätesoftware auslagern könnte.

Apple möchte, dass die Regierung die Beschriftungsvorschriften etwas „entspannt", sodass man keine Produkt-bezogenen Informationen direkt auf das Gerät drucken muss, um das minimalistische Design nicht durcheinander zu bringen. Dies ist eines der Zugeständnisse, die Apple ersuchte, nachdem man zum Ausdruck gebracht hatte, in Indien produzieren zu wollen.

Lesetipp 22 iPhone-Tricks, die nicht jeder kennt Das iPhone samt iOS gibt es nun schon seit neun Jahren. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich vor allem beim Betriebssystem viel getan,... mehr

Die Beschriftungsvorschriften sind nur ein Punkt auf Apples Agenda. Wenn man eine Produktionsstätte in Indien errichtet, ersucht das kalifornische Unternehmen zusätzlich Steuervorteile. Diese Anfrage wird derzeit vom indischen Finanzministerium geprüft.

Apple kämpft schon seit länger Zeit in Indien gegen verschieden Gesetzlichkeiten an. Erst im Sommer diesen Jahres erhob Apple Einspruch gegen das Verkaufsverbot von gebrauchten iPhone-Modellen. Der indische Markt scheint aber für Apple zu groß und wichtig zu sein, dass man nicht einfach kampflos aufgibt. Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen wird und halten Sie auf dem Laufenden.