07.11.2016 - 14:14 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple möchte weiterhin in Märkte vorstoßen, in denen bislang noch Potenzial zu sehen ist, vor allem nach China und Indien. Doch gerade Indien ist nicht ganz glücklich damit, dass Apple seine iPhone und iPad selbst mitbringt. Nun will Apple die Geräte im Land herstellen lassen, die Kosten dafür aber nicht alleine tragen. Die Regierung soll mit einer Finanzspritze helfen. Bislang waren die Verhandlungen eher zäh.



iPhone hergestellt in Indien (Bild: shredplates via mockDrop)

Will man aus ausländisches Unternehmen seine technischen Geräte in Indien verkaufen, hat man es nicht leicht. Entweder sollen sie lokal hergestellt werden oder als „High-End” klassifiziert werden. Beides ist im Falle des iPhone und iPad nicht gegeben, weshalb sich Apple mit der gewünschten Expansion gen Indien schwer tut.

Eine Fabrik in Indien

Laut India Times plant Apple, in Indien eine Fabrik zu eröffnen, um dort iPhones und iPads fertigen zu lassen. Damit wäre dem Gesetz Genüge getan, das verlangt, dass ausländische Unternehmen 30 Prozent der Komponenten inländisch herstellen lassen. Allerdings will Apple die Kosten für die Fabrik nicht alleine tragen und fragt deshlab bei der Regierung nach Subventionierungen.

Das soll von der Sache her kein großes Problem sein, weil Indien großen Firmen gerne Unterstützung zusichert, um in die lokale Fertigung elektronischer Geräte zu investieren. Denn damit wird mittelfristig die lokale Wirtschaft unterstützt und das ist die Absicht der Regierung und die Ursache für die strengen Gesetze.

Apple hat in der Vergangenheit viele Versuche unternommen, seine Produkte auch in Indien und am liebsten in einem eigenen Apple Store zu verkaufen, was aber stets daran scheiterte, dass die Geräte aufgrund ihrer Herstellung im Ausland den Gesetzen nicht genügten. Es wurde auch schon bekannt, dass das Unternehmen zusammen mit Foxconn eine Fabrik in Indien eröffnen wollte, was womöglich auch anderen Herstellern helfen könnte.

Was aber ebenfalls zum Problem werden könnte, sind die Preise. Das durchschnittliche Smartphone wird in Indien für etwa 150 Dollar verkauft. Es scheint nur schwer vorstellbar, dass Apple da mitziehen will.