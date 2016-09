26.09.2016 - 19:12 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Es gab eine Zeit, in der konnte man selbst OS X im App Store bewerten. OS X heißt jetzt macOS und seitdem das so ist, kann man das System nicht mehr bewerten. Auf der Seite zu macOS Sierra fehlt die Möglichkeit, Sterne zu vergeben oder gar eine Rezension zu verfassen. Womöglich ist das eine Reaktion auf das, was in älteren Versionen passiert ist, als Nutzer ihre Bugs in den Rezensionen veröffentlichten. Hat Apple Angst vor schlechten Bewertungen?



macOS Sierra kann nicht bewertet werden (Bild: Pixel Buddha via mockDrop)

Normalerweise lässt sich alles im Mac App Store bewerten. Viele Apps haben nur eine Sterne-Bewertung, häufig finden auch ausformulierte Rezensionen ihren Weg in den App Store. Nicht so bei macOS Sierra. Apple hat anscheinend die Bewertungsmöglichkeit deaktiviert – warum das so ist, kann nur spekuliert werden.

macOS Sierra kommt ohne Feedback

Seit Mac OS X 10.7 Lion hat Apple sein Desktop-Betriebssystem primär oder auch ausschließlich digital vertrieben. Was die Bewertungen angeht, zeichnete sich immer dasselbe Bild ab: Am Anfang waren sie vergleichsweise gut, wurden aber mit zunehmenden Alter des Systems immer schlechter. Der Grund dafür ist, dass Nutzer ihre Probleme in Form von schlechten Rezensionen publik machten – ähnlich wie bei Versandhändlern Produkte schlecht bewertet werden, weil der Zustellungsdienst seinen Job nicht korrekt erledigt hat.

Bislang hat Apple das stillschweigend hingenommen. Seit macOS Sierra wurde dem aber ein Riegel vorgeschoben: Die Bewertungen wurden komplett deaktiviert. Das Eingabefeld, in dem dazu aufgefordert wird, seine Meinung kundzutun, fehlt. Nicht einmal die non-verbalen Sternebewertungen sind verfügbar.

Andere Apple-Apps wie Final Cut Pro, iMovie oder Pages lassen sich hingegen nach wie vor bewerten.

Bewertung soll bei Kaufentscheidung helfen

Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, dass zumindest macOS Sierra als Betriebssystem eine Bewertung aus den normalen Beweggründen gar nicht nötig hat. Denn die Bewertung dient im Grunde genommen dazu, bei einer möglichen Kaufentscheidung zu helfen. Da macOS Sierra aber kostenlos und noch dazu ein Betriebssystem ist, entfällt diese Notwendigkeit weitestgehend.

Auch wenn das eher als schwaches Argument durchgehen würde, wäre es möglich, dass schlechte Bewertungen unsichere Nutzer vom Update abhält. Daher ist es denkbar, dass Apple durch die Abschaltung der Bewertungen eine höhere Upgrade-Quote erreichen möchte, ohne Bewertungen zu löschen und sich damit Zensur vorwerfen lassen zu müssen.