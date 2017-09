12.09.2017 - 21:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das Apple den Mac in diesem Jahr wieder mit einem neuen Betriebssystem bedenkt, ist seit der diesjährigen WWDC im Juni kein Geheimnis mehr. Mit macOS High Sierra kommt in wenigen Wochen ein neues System, das scheinbar nicht viel ändert, aber dennoch alles verändert. Was jetzt nach Marketing-Geblubber klingt hat Hand und Fuß. Wir haben daher nochmal alle wichtigen Informationen zum neuen Mac-Betriebssystem zusammengefasst.



Mit macOS High Sierra bessert Apple vor allem bei der Stabilität nach (Bild: Apple)

Apple hat schon im letzten Jahr angekündigt, dass man das Dateisystem wechseln wird. Mit iOS 10 geschah dies bereits auf dem iPhone und iPad – nur der Mac blieb bisher außen vor. Mit macOS High Sierra wird sich dies nun ändern. Das Apple File System (APFS) hilft vor allem im Hintergrund. Das neue Dateisystem kümmert sich natürlich um Ihre Daten und bringt jetzt allerlei Verbesserungen mit sich. Damit geht man auf neue Technologien sowie natürlich die 64-Bit-Architektur ein und macht den Mac schneller und sicherer.

Das Dateisystem nutzt die modernen Flash Technologie und sorgt damit für reaktionsschnelles Arbeiten. Vor allem Standardaufgaben wie das Duplizieren, Verschieben oder Kopieren von Dateien sollen damit nochmals schneller verarbeitet werden. Gleichzeitig stellt APFS sicher, dass Ihr Mac sicher ist. Dies geschieht mit einer integrierten Verschlüsselung, absturzsicherem Schutz und natürlichen stetigen Backups via Time Machine.

Spiele & Videos: Neues Videoformat und eGPUs

macOS High Sierra wird den Grafikprozessor noch effizienter nutzen, wenn die Entwickler die neue Plattform Metal 2 verwenden. Damit gibt Apple den App-Entwicklern die Möglichkeit das volle Potential der GPU zu nutzen und unterstützt erstmal auch eGPUs. Konkret bedeutet dies, dass Sie an Ihren Mac eine externe Grafikkarte anschließen und somit ein MacBook mit einem besseren Grafikprozessor ausstatten können.

Erstmals erlaubt es das neue Betriebssystem, dass ein VR-Headset wie HTC Vive am Mac verwendet werden kann. Allerdings wird ein leistungsstarker Mac wie der neue iMac mit Retina 5K Display, der iMac Pro und natürlich Mac-Computer mit leistungsfähiger eGPU.

Gleichzeitig wird das neue Mac-Betriebssystem auch den neuen Videostandard HEVC unterstützen. Dieser kommt vor allem 4K-Videos zugute und verkleinert die Dateigröße um bis zu 40 Prozent. Dadurch bleibt mehr Platz auf dem Mac und lässt sich besser verarbeiten. Dabei wird sichergestellt, dass die Videoqualität nicht leidet.

Fotos organisieren und bearbeiten

Die Kamera des iPhone ist die beliebteste Kamera der Welt und damit landen viele Fotos via iCloud auch auf dem heimischen Mac. Mit macOS 10.13 wird die Fotos-App noch besser und gibt Ihnen deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten. Dazu gehört auch die neue Seitenleiste, die Ihnen eine bessere Bedienbarkeit ermöglicht. Dort werden Ihnen alle wichtigen Elemente wie importierte Fotos, Rückblicke oder andere Funktionen angezeigt. Gleichzeitig lassen sämtliche Fotos einfach sortieren und können endlich auch per Drag & Drop auf den Schreibtisch gezogen werden. Dadurch lassen sich Bilder mit deutlich weniger Handgriffen exportieren.

Fotos lassen sich ebenfalls leichter bearbeiten und Apple gibt Ihnen deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten als noch zuvor. Kontrast- und Farbanpassungen funktionieren mit wenigen Klicks und auch Live Photo können wie unter iOS 11 bearbeitet und mit Looping-Effekten versehen werden. Wer nicht in Fotos arbeiten möchte, kann dank tiefer Integration an Apps wie Photoshop oder Pixelmator übergeben werden.

Safari schützt vor ungewolltem Tracking

​Wenn Sie im Internet surfen, dann haben Sie sicher schon festgestellt, dass Sie auf den verschiedenen Webseiten Werbebanner mit Produkten sehen, die Sie vielleicht kürzlich in einem Webshop angesehen haben. Mit macOS High Sierra will Apple dies verhindern und schützt Sie gegen aktives Tracking der Anbieter. In Safari wird die Funktion tief integriert, sodass Sie nicht mehr von bestimmten Produkten quer durch das Netz verfolgt werden.

Daneben werden Sie auch vor nervigen Videos beschützt, die automatisch beim Besuch einer Website abgespielt werden. Safari blockt diese Art von Videos und macht das Surfen noch angenehmer. Sie entscheiden zukünftig, wann ein Video abgespielt wird.

Safari bringt aber auch eine dritte Neuerung mit sich. Sie können nun für Ihre Lieblingsseiten einstellen, dass diese direkt in den Lesemodus gebracht werden und befreit Sie damit automatisch von Werbung und anderen störenden Seitenelementen.

Weitere coole Funktionen

Mit macOS High Sierra erhalten Sie neue Features für Siri. Basierend auf Ihrer Lieblingsmusik kann der Sprachassistent Musikvorschlagen und lernt Ihren Geschmack kennen. Wenn Sie mit Siri sprechen, wird Ihnen auch auffallen, dass die Sprache ein Stück natürlich geworden ist und mehr Varianzen aufweist als dies bisher der Fall ist.

Wer auf Apples Clouddienst iCloud setzt, wird sich ebenfalls über ein neues Feature freuen. Es wird möglich sein, dass Sie Dateien ganz einfach via Link mit Freunden und Verwandten teilen können. Sie müssen nur den Link versenden und sparen damit mühsame Uploads.

In den Notizen wurde ebenfalls nachgebessert und Sie können endlich wichtige Notizen oben in der Liste anpinnen, sodass Sie sie schnell und einfach wiederfinden.