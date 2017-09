19.09.2017 - 08:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In weniger als einer Woche wird Apple das neue Betriebssystem macOS High Sierra für alle unterstützten Mac-Modelle offiziell freigeben. Mit High Sierra hält auch Apples neues Dateisystem, APFS (Apple File System), Einzug. Jedoch macht genau dieses noch Probleme und sorgt dafür, dass vorerst nur Mac-Computer mit reinem Flash-Speicher in das neue Dateisystem umziehen können und beispielsweise ein iMac mit Fusion Drive weiterhin HFS+ verwenden muss.



Als Apple im Juni die erste Beta zu macOS High Sierra veröffentlichte, stellten sich schnell Probleme mit dem neuen Dateisystem APFS ein. Während bei Nutzern mit reinen Flash-Speichern alles glatt lief, funktionierten Mac-Modelle mit Fusion Drive nicht korrekt. Infolgedessen zog Apple die Konsequenzen und gab „Fusion Drive“-Nutzern in nachfolgenden Beta-Versionen nicht mehr die Möglichkeit auf das neue APFS-Format umzuziehen. Auch in der ersten offiziellen Version, die am 25. September erscheinen wird, unterstützt das Dateisystem noch keinen Mac mit Fusion Drive. Dies bestätigt Apple und stellt eine Anleitung für betroffene Nutzer zur Verfügung, um von APFS zurpck zu HFS+ zu wechseln.

Aus eigener Erfahrung können wir Nutzern mit Fusion Drive und APFS die Anleitung nur ans Herz legen, da es ansonsten zu Problemen mit systemrevelanten Funktionen kommen kann. So kann etwa eine Zurücksetzung des NVRAM zu einem Fehler mit dem Startvolumen führen, wodurch dieses nicht mehr erkannt wird und eine Neuinstallation die Folge ist.

Beachten Sie jedoch, dass der Prozess mit großes Sorgfalt durchzuführen ist und daher nur von erfahrenen Nutzern unternommen werden sollte. Apple kündigte jedoch an, dass das APFS in der ersten Version von macOS High Sierra nicht für „Fusion Drive“-Nutzer zur Verfügung stehen wird und deutet damit an, dass zukünftige Updates die ersehnte Unterstützung und damit eine Fehlerbehebung bringen können.