02.03.2018 - 10:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Álvaro Pabesio)

Im Juni wird Apple erwartungsgemäß die WWDC in der Umgebung von Cupertino abhalten. Viele Entwickler werden dem Ruf folgen und sich die neuen Betriebssysteme aus nächster Nähe ansehen. Während uns natürlich iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12 erwarten, ist die Reise für macOS etwas weniger gewiss. Wird Apple endlich den Schritt zu macOS 11 wagen oder erwartet uns „nur“ macOS 10.14? In einem überaus interessanten Konzept zeigt der Designer Álvaro Pabesio wie das nächste Mac-Betriebssystem aussehen sollte.

Das Konzept konzentriert sich dabei nicht nur auf die letzten Gerüchte zum kommenden Betriebssystem, sondern achtet dabei beinah penibel genau darauf, dass typische Apple-Design beizubehalten. Das Ergebnis ist daher so beeindrucken, dass wir uns wünschen, Apple würde einige Teile 1:1 übernehmen. Doch fangen wir einmal ganz oben an – und zwar mit der Menüleiste.

Das „macOS 11“-Konzept verändert alles – auch die Menüleiste

Diese hat Pabesio derartig vereinfacht, sodass Sie kaum noch wahrnehmbar ist. Es ist keine durchgehend graue (oder schwarze) Linie mehr, sondern der Mittelteil fehlt vollkommen. Links werden dabei nur die ersten Optionen eingeblendet, während die Statusleiste rechts oben stark an iOS erinnert und auch mit einem Kontrollzentrum ausgestattet ist, wie man es vom iPhone kennt.

Neben dieser optischen Nähe zu iOS wird auch das letzte Gerücht aufgegriffen, dass ein kommendes macOS Universalapps von iOS nutzen kann. Diesen Umstand nimmt auch Pabesio auf und zeigt in seinem Konzept wie eine Integration solcher Apps aussehen könnte. Das Ergebnis ist einfach wie brillant und macht definitiv Lust auf mehr.

(Bild: Álvaro Pabesio)

(Bild: Álvaro Pabesio)

(Bild: Álvaro Pabesio)

(Bild: Álvaro Pabesio)

(Bild: Álvaro Pabesio) 2 /5

Neue Apps und Einstellungen für den Mac

Während der obligatorische Dark Mode natürlich nicht fehlen darf, hat sich der Designer auch ein weiteres Element überlegt, dass mittlerweile äußerst wünschenswert wäre. Denn in seiner iTunes-Vision hat er Gerät vollkommen ausgegliedert und in einer separaten App untergebracht. In dieser lassen sich ganz einfach Geräte wie das iPhone, iPad, die AirPods, das Apple TV oder auch der frisch erschienene HomePod verwalten und stets im Blick behalten.

Auch bestehende Anwendungen wie die Nachrichten-App oder der Finder haben eine Pabesio-Überarbeitung erhalten und strotzen ebenfalls vor Neuerungen. Die Nachrichten-App wurde etwa um sämtliche Effekte aus iOS 10 ergänzt und soll auch die Universalapps integrieren. Im Finder sieht der Designer großes Potential für eine verbesserte Produktivität, die vor allem für kleinere Teams via iCloud funktionieren könnte. Neben den genannten Funktionen hat Álvaro Pabesio noch einige weitere Details geändert, die Sie auf Behance ansehen und nachlesen können. Wir hoffen, dass auch Apple sich von seinen praktischen Ideen inspirieren lässt.

(Bild: Álvaro Pabesio)

(Bild: Álvaro Pabesio)

(Bild: Álvaro Pabesio)

(Bild: Álvaro Pabesio)

(Bild: Álvaro Pabesio) 3 /5

