30.03.2018 - 09:13 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



30.03.2018 - 09:13 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat die die finale Version von macOS High Sierra 10.13.4 für alle Anwender veröffentlicht. Das geschieht nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der letzten Beta-Version.

macOS High Sierra 10.13.4 ist da. Das Update für Apples Desktop-Betriebssystem bietet aber genausowenig Unterstützung für einige Funktionen, die zwar für iOS 11.3 versprochen waren, nun aber nicht vorhanden sind, wie z.B. Messages in der iCloud, die alle Ihre iMessages in die Cloud hochlädt und auf allen Geräten synchron hält. Das hätte Speicherplatz sparen sollen.

Zudem wird Business Chat aktuell nur in den USA unterstützen. Es handelt sich umein Feature, das auch in iOS 11.3 vorhanden ist. Damit können Unternehmen einen direkten Chatkanal zum Kunden anbieten. Allerdings machen zum Start nur US-Unternehmen mit. Ob sich die Situation für deutsche Kunden bald ändern wird, steht in den Sternen.

Dank neuer Möglichkeiten in Konfigurationsprofilen können Admins künftig verhindern , dass Nutzer ihre Macs, iPhones und iPads sofort auf ein neues Betriebssystem aktualisieren können. Das ist auch in iOS 11.3 möglich. Nutzer sollen damit gehindert werden, ein Systemupdate einzuspielen. Bei Mac-Rechnern ging dies durch Entzug der Adminrechte eigentlich schon seit Langem. Die Hinweise in der aktuellen "Configuration Profile Reference" zeigen, dass Apple hier auch neue Optionen bietet. Maximal können mit diesen Maßnahmen Updates bis zu 90 Tage hinausgezögert werden. Die Updates werden im Vergleich zu früher dann gar nicht erst angezeigt. Der Anwender kommt also auch gar nicht in die Versuchung, nachzufragen, warum er das Update nicht einspielen kann - er sieht es einfach nicht.

Das neue macOS-Update enthält auch das neue Rauchwolken-Hintergrundbild, das bisher nur auf dem iMac Pro verfügbar war.

Außerdem führt macOS 10.13.4 eine Warnung ein, wenn eine 32-Bit-Anwendung geöffnet wird. Apple wird ab der nächsten Version von macOS keine 32-Bit-Anwendungen mehr zulassen. Das gleiche passierte schon vom Wechsel von iOS 10 auf iOS 11. Entwickler haben also noch viel Zeit, ihre Anwendungen auf 64-Bit umzustellen. Das war bei iOS 11 letztlich auch kein größeres Problem, auch wenn dabei einige schon lange nicht mehr gepflegte Apps letztlich aus dem App-Store verschwanden.

Anzeige