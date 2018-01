27.01.2018 - 12:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat die erste Beta-Version seines künftigen MacOS High Sierra 10.134 Updates für öffentliche Betatester freigegeben. Das geschieht nur wenige Tage nach dem Seeding des Updates für zahlende Entwickler und ein paar Tage nach der Veröffentlichung von macOS High Sierra 10.13.3.



Beta-Tester, die sich für Apples Beta-Testprogramm angemeldet haben, können die neue macOS-High-Sierra-Beta über den Software-Update-Mechanismus im Mac App Store herunterladen.

Diejenigen, die ein Teil von Apples Beta-Testprogramm sein wollen, können sich über die Beta-Test-Website anmelden, die den Benutzern Zugang zu iOS, macOS und tvOS Betas bietet. Für watchOS gibt es keine öffentlichen Beta-Versionen.

macOS High Sierra 10.13.4 bietet Unterstützung für einige Funktionen, die auch in iOS 11.3 geplant sind, wie z.B. Messages in der iCloud, die alle Ihre iMessages in die Cloud hochlädt und auf allen Geräten synchron hält.. Zudem wird Business Chat unterstützen, ein Feature, das kommt, wenn iOS 11.3 und macOS 10.13.4 für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Damit können Unternehmen einen direkten Chatkanal zum Kunden anbieten.

Das neue MacOS-Update enthält auch das neue Rauchwolken-Hintergrundbild, das bisher nur auf dem iMac Pro verfügbar war, und es führt eine Warnung ein, wenn eine 32-Bit-Anwendung geöffnet wird. Apple wird ab der nächsten Version von macOS keine 32-Bit-Anwendungen mehr zulassen. Das gleiche passierte schon vom Wechsel von iOS 10 auf iOS 11. Entwickler haben also noch viel Zeit, ihre Anwendungen auf 64-Bit umzustellen.