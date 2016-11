16.11.2016 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das neue MacBook Pro befindet sich in der Auslieferung und wird demnach viele Nutzer erfreuen. Eine Frage, die schon öfter gestellt wurde, ist: Wie macht man Screenshots der neuen Touch Bar? Apple hat daran natürlich gedacht.



MacBook Pro mit Touch Bar (Bild: Apple)

Die Touch Bar des neuen MacBook Pro ist ein zweiter Bildschirm. Die OLED-Anzeige verfügt sogar über ihren eigenen SoC und ein eigenes Mini-Betriebssystem ähnlich wie die Apple Watch. Aber wie kann man Bilder, die auf der Touch Bar angezeigt werden, speichern?

Ein Blick in die Screenshot-Funktion von macOS Sierra offenbart, dass Apple tatsächlich daran gedacht hat. Es gibt sogar einen Shortcut, mit dem das Bildschirmfoto ohne lästige Sucherei in Menüs erzeugt wird.



In der Beta-Version 3 von macOS 10.12.2 befindet sich eine Erweiterung in der Bildschirmfoto-App, die auch die Touch Bar mit einschließt.



Voreingestellt ist dort, dass mit Shift, Command, 6 ein Screenshot als Datei auf dem Desktop abgelegt wird, der den Inhalt der OLED-Zeile zeigt. Wer keine Datei benötigt sondern das Bild in der Zwischenablage haben will, drückt Control, Shift, Command, 6. Das erfordert sicherlich einige Fingerfertigkeit, weshalb natürlich auch ein App-Zugriff auf die Funktion möglich ist. Wer will, kann natürlich auch ein anderes Tastaturkürzel festlegen. Das gelingt in den Systemeinstellungen unter Tastatur, Kurzbefehle, Bildschirmfotos. Es gibt sogar die Option, auf der Touch Bar selbst einen Button anzulegen, der die Aktion durchführt. Die Einstellung dafür ist ebenfalls in den Systemeinstellungen bei der Tastatur zu finden.

Wer noch kein neues MacBook Pro besitzt, aber dennoch die Touch Bar schon einmal ausprobieren will, kann mit Touch Bar Demo auf dem iPad oder iPhone einen Simulator anwerfen. Auch die macOS-App Touché zeigt die Touch Bar auf älteren Macs an, allerdings nur auf deren Displays. Von macOS 10.12.1 wird dazu allerdings mindestens der Build 16B2657 benötigt.