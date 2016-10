01.11.2016 - 10:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der „KGI Securities"-Analyst Ming-Chi Kuo lag sehr oft mit seinen Aussagen zu Apple Produkten richtig. Er hat bereits im Frühsommer noch vor dem Auftauchen von Leaks die OLED-Touchleiste des neuen MacBook Pro die Gerüchte darüber ins Rollen gebracht. Erst letzte Woche wurde dies auf der Apple-Keynote bestätigt. Daher könnten sich seine neuesten Annahmen für das nächste Jahr und das MacBook Pro 2017 ebenfalls bewahrheiten.



01.11.2016 - 10:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

„Nur das iPhone 7 Plus wird über eine Dual-Kamera verfügen." „Das neue MacBook Pro wird mit einer OLED-Touchleiste ausgeliefert." Beide Aussagen traf der „KGI Securities"-Analyst Ming-Chi Kuo über ein halbes Jahr vor der offiziellen Ankündigung der Produkte und lag damit goldrichtig. Er gilt daher als zuverlässige Quelle und schürt damit natürlich die Gerüchteküche. In einem aktuellem Bericht stellt er Prognosen für das MacBook Pro 2017 auf.

Laut MacRumors soll Kuo in seinem neuen Bericht von einem Preisnachlass beim kommenden Modell ausgehen. Dies war bereits in der Vergangenheit der Fall. So wurde beispielsweise das 2012 völlig überarbeitete MacBook Pro im Folgejahr im Preis – trotz Hardware-Upgrade – reduziert. In der zweiten Jahreshälfte 2017 soll es dann soweit sein, wenn dann auch die Touch Bar durch zahlreiche Software-Updates bestehender Programm einen deutlich größeren Mehrwert für Nutzer bieten wird.

Das MacBook Pro 2017 könnte nicht nur günstiger werden, sondern wird vielleicht auch eine neue Konfiguration bieten, die die Integration von bis zu 32 GB Arbeitsspeicher erlaubt. Dies liegt jedoch weniger an Apple als an Intel. Wenn die neuen Cannonlake-Prozessoren rechtezeitig fertig werden, dann könnte nicht nur mehr sondern auch der energiesparende LPDDR4-Arbeitsspeicher eingebaut werden. Schafft es Cannonlake nicht pünktlich in die Massenproduktion wird wohl auf die „Coffee Lake"-Prozessoren gesetzt, die lediglich LPPDR3 und maximal 16 GB RAM erlauben.