31.10.2016 - 08:49 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nachdem man schon beim 12-Zoll-MacBook neue Wege beschritten hat, macht Apple auch beim neuen „MacBook Pro"-Lineup vieles anders. Man verabschiedet sich von alten Standards und wirft sogar klassische Mac- und MacBook-Elemente über Bord. Neben dem nicht mehr leuchtenden Apfel auf der Rückseite und den Funktionstasten fiel auch ein typisches Software-Feature der Schere zum Opfer.



Besser Sound im MacBook Pro, aber ein Ton fehlt dennoch (Bild: Apple)

Die neue „MacBook Pro"-Reihe wurde durch und durch neu designt. Neben dem verschlanktem Design hat man das Force Touch Trackpad vergrößert, das Display und den Sound verbessert. Dabei fielen die alten Standard-Anschlüsse (USB-A, HDMI, SD-Kartenleser, MagSafe 2, Thunderbolt 2) der Schere zum Opfer. Ebenfalls wurde der ikonisch leuchtende Apfel auf der Displayrückseite durch einen glänzenden ersetzt. Last but not least hat man die ESC-Taste und die Funktionstasten zu Gunsten der neuen „Touch Bar"-OLED-Leiste gestrichen. Als wäre dies noch nicht genug Veränderung hat Apple tatsächlich auch den Mac-typischen Startsound entfernt.

Die Webseite Pinige.com hat bereits kürzlich angemerkt, dass der altbekannte Mac-Startsound bei Apples neuen „MacBook Pro"-Laptops nicht mehr vorhanden ist. Dies gilt nicht nur für die 13-Zoll- und 15-Zoll-Geräte mit der neuen Touch Bar, sondern ebenfalls für das 13-Zoll-Einsteigermodell ohne Touch Bar.

Usprünglich sollte der Startsound anzeigen, dass die Selbstdiagnose für Hard- und Software erfolgreich verlaufen ist. Nachdem man ihn 25 Jahre verwendet hat, wird er wohl allmählich in Rente geschickt. Grund hierfür soll der Bootvorgang sein, der beim Öffnen des MacBook Pro und beim Anschluss eines Ladegeräts (wenn der Akku völlig leer ist) automatisch gestartet wird.

Übrigens kann man den Sound auch in Disney-Pixars Film „Wall-E" hören, nachdem der Akku des titelgebende Roboters nach einem Sonnenbad wieder vollständig aufgeladen ist.