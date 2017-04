09.04.2017 - 12:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Künftig sollen auch Trucker in den Genuss von CarPlay kommen. Der Lkw- und Bushersteller Scania und Mercedes haben mitgeteilt, Apples System zu unterstützen. Bei Scania sollen LKWs ab Juni 2017 mit CarPlay ausgerüstet werden.



09.04.2017 - 12:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

CarPlay im LKW (Bild: Mercedes-Benz)

Für LKW-Fahrer, die auch Apple-Fans sind, brechen gute Zeiten an. Scania und Mercedes haben mitgeteilt, dass ihre Unternehmen in schweren Trucks künftig CarPlay unterstützen. Bei Scania wird CarPlay ab ab Juni 2017 eingerührt und auch einige ältere Modelle sollen per Nachrüstung mit CarPlay kompatibel werden.

Scania-Trucks, die mit einem Scania Infotainment System und einer Sprachsteuerungsoption ausgestattet sind, werden CarPlay unterstützen. In der Regel werden die iOS-Geräte per USB-Kabel mit dem Truck verbunden. In einigen soll die Verbindung auch drahtlos möglich sein.

Fahrer sollen durch CarPlay nicht abgelenkt werden

CaPlay zeigt von ausgewählten iOS-Apps relevante Informationen über Scanias 7-Zoll-Touchscreen dar. Zudem können Fahrer Siri benutzen um jemanden anrufen, Musik zu hören und die Navigation zu steuern, ohne dass sie vom Fahren abgelenkt werden. Das behauptet zumindest Apple.

Scania glaubt, dass CarPlay für Lkw-Fahrer, die viel Zeit hinter dem Lenkrad verbringen, besonders nützlich sein wird. Welche Modelle genau unterstützt werden, ist noch nicht bekannt. Ältere Geräte können aktualisiert werden, vorausgesetzt, dass sie eine Spracherkennung bieten.

Bei Mercedes soll das „Multimedia Radio Touch” bei den LKWs der Modellreihen Actros, Antos und Arocs künftig CarPlay und MirrorLink unterstützen.

Welche Autos aktuell CarPlay unterstützen, kann man auf Apples Website zu diesem Thema nachlesen.