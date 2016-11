07.11.2016 - 11:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

„Made for iPhone" oder kurz „Mfi" steht bereits seit Langem als Qualitätsgarant für Apple-Zubehör. Auch verschiedene Bluetooth-Hörgeräte tragen seit iOS 7 und dem iPhone 4s dieses Siegel. In iOS 10 hat man die Bedienungshilfen für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen nochmals um einige Funktionen erweitert und erlaubt das Live-Mithören von Gesprächen in lauter Umgebung mithilfe des iPhone-Mikrofons.



In den letzten Jahren unternimmt Apple ganz besondere Anstrengungen, um Menschen mit physischen Einschränkungen im Alltag zu unterstützen. Dazu hat man in sämtliche Betriebssysteme entsprechende Bedienungshilfen integriert. So lässt sich unter iOS 10 zusätzliches Mfi-Zubehör, wie Bluetooth-Hörgeräte, nutzen. Seit der neuesten Aktualisierung ist es möglich, dass man Anrufe, Face-Time-Telefonate, Filme und andere Audiosignale direkt auf die Hörgeräte streamen kann. Dies macht die Nutzung natürlich besonders komfortabel.

Interessant ist hier auch das neue Live-Mithören-Feature. Hier lassen sich verschiedene Parameter des Hörgeräts anpassen und unterstützt auch Vorlagen für unterschiedliche Räume und Veranstaltungen. Das Live-Mithören kann zum einen über den Standort feststellen, welche Einstellungen gerade passend sind und zum anderen wird das Hörgerät mit dem Mikrofon des iPhone verbunden, damit Sie Unterhaltungen – etwa in einer Bar – besser folgen können.

AppleInsider zufolge soll Apple für die Umsetzung der genannten Funktionen eng mit den Hörgerät-Herstellern zusammenarbeiten und diesen sogar den W1-Chip aus seinen AirPods zur Verfügung gestellt haben, damit sich die Geräte leichter verbinden lassen und gleichzeitig energiesparender sind. Auf Apples Supportseite können Sie übrigens nachlesen, welche iOS- und Hörgeräte mit den Features kompatibel sind.