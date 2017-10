13.10.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat noch immer ein Akkuaustauschprogramm für das 15-Zoll MacBook Pro mit Retina Display, das Mitte 2012 oder Anfang 2013 auf den Markt kam. Wer einen Monat wartet, erhält die Reparatur kostenlos. Wer den Austausch schneller benötigt, zahlt Geld.



13.10.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Akku eines 15 Zoll MacBook Pro von 2012 (Bild: iFixit)

Apple hat die Mitarbeiter der Genius Bar und die autorisierten Apple-Reparaturwerkstätten angewiesen, Kunden einen kostenlosen Austausch des Akkus anzubieten, wenn sie bereit sind, bis zum 15. November zu warten. Der Grund für diese außergewöhnliche Maßnahme ist ein Teilemangel.

Apple bietet diese Option seit dem 25. August 2017 an. Wenn ein Kunde die Reparatur sofort haben möchte, fällt eine gebühr an. Das sind in den USA beispielsweise 199 US-Dollar.

Die Richtlinie gilt nicht für alle anderen Macs, einschließlich des 13-Zoll-MacBook Pro, dem 12-Zoll-MacBook, dem MacBook Air oder Modelle ohne Retina-Display. Das Memo dazu liegt der Website Macrumors vor.

Reparaturen dürfen nur bei defekten, verbrauchten und aufgequollenen Akkus durchgeführt werden. Apple bietet seinen Kunden allerdings nicht mehr die Möglichkeit an, ihr MacBook Pro gegen ein funktionell gleichwertiges Modell zu tauschen, wie es bei Reparaturen der Fall war, die zwischen dem 2. März und dem 25. Juli 2017 wegen des gleichen Teilemangels eingeleitet wurden.

Während dieser Zeit konnten viele Kunden ein 2012er MacBook Pro gegen ein viel neueres Modell austauschen, wie z. B. ein 2016er MacBook Pro mit Touch Bar, und das zu einem Preis, der nur die Kosten für eine Reparatur eines Akkus deckt.