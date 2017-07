Das Wall Street Journal (WSJ) berichtet über die Entwicklung von Apples iTunes Store mit Fokus auf die USA. Das Unternehmen aus Cupertino soll in den letzten fünf Jahren offenbar mehr als die Hälfte seiner Marktanteile beim Verkauf und Verleih von Filmen und Serien eingebüßt haben. Gleichzeitig hätten Anbieter wie Amazon deutlich zugelegt.

Beim Heimkino greifen Kunden seltener auf Apple zurück (Bild: CC0)

Dass Apple beim Verkauf digitaler Medien kaum Konkurrenz zu fürchten hatte, ist schon einige Jahre her. Wenn es speziell um den Verkauf und Verleih von Filmen und Serien geht, soll dieser Zeitraum laut WSJ bereits fünf Jahre zurückliegen. Seinerzeit soll Apples iTunes Store in diesem Segment bis zu 50 Prozent Marktanteile erreicht haben. Heute, fünf Jahre später, käme das Unternehmen lediglich noch auf 20 bis 35 Prozent. Diese Zahlen stammen von einem anonymen Tippgeber aus Hollywood, den das WSJ schützt und seinen Namen nicht veröffentlicht.

Konkurrenz für Apples iTunes Store größer geworden

Die skizzierte Situation ist vor allem für die USA relevant, dürfte sich aber in anderen Teilen der Welt ähnlich ausnehmen. Denn: Einer der Gründe für Apples verloren gegangenen Einfluss, ist die Zunahme an Konkurrenz. Diese stammt auch von Amazon – und in den USA außerdem Comcast. Der US-Kabelanbieter vertreibt ebenfalls digital Filme und Serien und lässt seine Kunden diese wahlweise aber auch nur ausleihen. In jedem Fall soll Comcast in den USA so bereits 15 Prozent Marktanteile erreichen.

Ein noch größeres Stück vom Kuchen bekommt indes Amazon: Es ist die Rede davon, dass das Unternehmen von Jeff Bezos bis zu 20 Prozent Marktanteil erreicht. Und gegen Amazon muss sich der iPhone-Hersteller eben nicht nur in den USA erwehren.

Positive Entwicklung: Videomarkt wächst

Darüber hinaus skizziert der Bericht des Wall Street Journal ein positives Bild. Denn der Markt für den Verkauf und Verleih von digitalen Videos sei im Wachstum begriffen. Gegenüber dem letzten Jahr sei das Business um 12 Prozent gewachsen. Zum Verleih werden aber auch Streaming-Angebot wie Amazon Prime Video oder Netflix gezählt. Diese haben 1,8 Milliarden US-Dollar Umsatz beigetragen und gleichzeitig das Geschäft mit dem Verkauf digitaler Medien leicht gestutzt.