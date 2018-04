18.04.2018 - 12:22 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon in den letzten Jahren sind immer wieder verschiedene Details zu neuen Apple-Produkten durch unterschiedlichste Behörden ans Licht gekommen. Besonders die Datenbank der eurasischen Aufsichtsbehörde sorgte in jüngster Vergangenheit für Leaks zu den AirPods, iPhone 7, den neuen MacBook-Modellen sowie kürzlich auch zu dem frisch veröffentlichten iPads. Jetzt wurden darin durch Consomac neue bisher unangekündigte iPhone-Modelle gefunden.

Gleich elf verschiedene Identifikationsnummer sind in dem Eintrag zu finden. Nicht nur die Anzahl ist beachtlich, sondern auch das Timing. Üblicherweise tauchen solche Datenbankeinträge erst rund einen Monat vor der Veröffentlichung auf. In etwas mehr als sechs Wochen hält Apple die WWDC 2018 in San Jose ab. Schon im letzten Jahr entwickelte sich das Event vom Soft- zum Hardware-Event. Neben dem iPad Pro stellte man damals das leicht überarbeitete MacBook Pro vor. Das es sich nicht um ein neues iPad handelt, macht der Zusatz „Smartphone läuft auf iOS 11“ deutlich. Ansonsten gibt der Eintrag nur wenig preis.

Während die nächste echte iPhone-Generation wohl wieder im September erwartet wird, darf spekuliert werden, dass es sich um den „iPhone SE“-Nachfolger handeln könnte. Das aktuelle Modell ist bereits seit März 2016 in den Läden und wurde seither bis auf ein Speicherupgrade nicht verändert. Daneben ist das Produkt noch immer sehr erfolgreich und konnte sich im vierten Quartal 2017 zu den zehn profitabelsten Smartphones zählen. Nachdem mehr als zwei Jahre vergangen sind und ein neue Generation überfällig ist, könnte Apple bald diesen Schritt wagen.

Wie schon beim Vorgänger sollte man die Erwartungen nicht allzu hoch schrauben, da es sich hierbei wohl wieder um ein Einsteigergerät in bekanntem Design mit aktuellerer Technik handeln wird. So könnte in der neuen Generation beispielsweise ein A10 Fusion zum Einsatz kommen, der kürzlich schon den Weg in das Low-End-iPad gefunden hat.

