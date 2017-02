17.02.2017 - 11:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Neben einem Wasserschaden ist ein Sturz das schlimmste, was Ihrem iPhone passieren kann. Oftmals hat dies zur Folge, dass der Bildschirm direkt gerissen beziehungsweise gesprungen ist. Erst kürzlich haben wir gelernt, dass sich dies etwa auch negativ auf ein Date auswirken kann. Echten Schutz bieten aktuell nur Hüllen und Schutzfolien, aber auch Apple arbeitet an Verbesserungen. Mit der Umsetzung eines neuen Patents könnten wir als Nutzer bald mithelfen.



Das U.S. Patent and Trademark Office hat gestern ein neues Apple-Patent veröffentlicht, das Nutzer über Risse und Sprünge im Display informieren soll. Selbst kleine Schäden sollen damit aufgedeckt werden. Die „Coverglass Fracture Detection" soll sich dabei mehrere Sensoren und auch die Software zu Nutze machen, um Schäden oder potentielle Risse am Display zu erkennen. Wie Apple in der Beschreibung anmerkt, ist der Bildschirm eines der empfindlichsten Komponenten des Smartphones und trägt in dem meisten Fallen von einwirkenden Kräften Schäden davon.

Auch wenn Hersteller wie Apple oder Corning (Gorilla Glass) stets an Materialverbesserungen arbeiten, können nicht alle Beschädigungen verhindert werden, da oftmals Informationen zu möglichen Ursachen fehlen. Das neue Patent könnte diese Informationslücke schließen.

Es informiert den iPhone-Nutzer nämlich nicht nur über die Risse oder Sprünge am Display, sondern bittet ihn auch diese zu bestätigen. Im Idealfall sendet der Betroffene die zugehörigen Diagnosedaten an Apple. Dies ermöglicht dem Unternehmen die Schwachstellen bei Stürzen auszumachen und diese – wenn möglich – in kommenden Hardware-Generationen zu verbessern. Ob Apple das Feature tatsächlich integrieren wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. Das Patent wurde übrigens schom im August 2015 eingereicht und nennt Benjamin J. Pope und Miguel C. Christophy als Erfinder.