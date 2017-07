04.07.2017 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat in den letzten drei Jahren ein nahezu identisches Design verwendet. In diesem wird hingegen etwas Großes erwartet. Nachdem Samsung, LG und andere Hersteller bereits Smartphones mit schicken randlosen Designs vorgestellt und veröffentlicht haben, wird selbiges auch von Apple erwartet. Das iPhone 8 soll laut KGI-Analysten Ming-Chi Kuo neue Referenz in Sachen randlosem Display werden. Ob Apple die Erwartungen erfüllen kann?



Das iPhone 8 soll fast randlos werden (Bild: Image Copyright 2017 iPhone X Concept, iDrop News)

Ein viertes Jahr in Folge wird Apple wohl nicht auf dasselbe Design beim iPhone setzen. Schon gar nicht, wenn es sich um das Jubiläums-Modell handelt. Daher haben bereits einige Designer verschiedene Studien zu dem iPhone 8 veröffentlicht. Geht es nach dem „KGI Securities"-Analysten Ming-Chi Kuo könnte das Design von Benjamin Geskin der Realität sehr nahe kommen. Ihm zufolge soll das neue iPhone das bisher höchste Display-zu-Gehäuse-Verhältnis besitzen und soll damit Referenz im Markt werden.

Dazu soll etwa auch der Home-Button von der Front entfernt werden. Auch Touch ID könnte beim OLED-Modell der Schere zum Opfer fallen, wenn die entsprechende Technologie zur Integration in das Display noch nicht bereitsteht.

Um die Referenz im Markt zu werden, sollen alle vier Seiten des iPhone 8 nur einen minimalen Rand aufweisen. Nur an der Oberseite soll eine Art „Lasche" zu sehen sein, die die Ohrmuschel (und zweiten Lautsprecher) sowie den Annährungssensor und die Frontkameras beherbergen soll. Für die nötige Stabilität soll ein schicker Edelstahlrahmen sorgen, während die Rückseite aus Glas gefertigt werden soll. Diese Konstruktion soll auch das drahtlose Aufladen des Geräts erlauben. Allerdings wird das nur optional möglich sein, da Apple aller Voraussicht nach keine entsprechende Ladematte in die Box packen wird.