Nachdem der bekannte „KGI Securities"-Analyst Ming-Chi Kuo gestern bereits zehn Vorhersagen zur diesjährigen iPhone-Generation an die Investoren verschickt hat, gab es zahlreiche Berichte über das Entfernen von Touch ID im iPhone 8. Nun hat die amerikanische Website MacRumors die vollständigen Kuo-Notizen erhalten. Darin äußert er sich zum Thema Energieversorgung beziehungsweise welche Auflademöglichkeiten bestehen werden.



Erfüllt uns Apple den lange gehegten Wunsch vom kabellosen Laden? (Bild: CC0)

Seit einiger Zeit hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple in die kommende iPhone-Generation eine drahtlose Lademöglichkeit integriert. Dies gilt vor allem für das iPhone 8. Laut einem aktuellen Bericht von MacRumors, die Investoren-Notizen des zuverlässigen Analysten Ming-Chi Kuo erhalten haben, könnten wohl alle diesjährigen Apple-Smartphones mit der kabellosen Ladefunktion ausgestattet werden. Um den WPC-Standard (Wireless Power Consortium) zu integrieren und die Qi-Funktionalität zu nutzen, soll Apple auf ein Glas-Gehäuse mit Metalrahmen setzen.

Dies bedeutet auch, dass das Unternehmen in diesem Jahr nur auf eine induktive Auflademethode zurückgreifen wird, anstatt eine echte kabellose Technologie zu integrieren. Daher dürfte es auch nur wenig wundern, dass man die induktive Ladestation nur optional erhalten wird.

Wie schon vor wenigen Tagen berichtet, glaubt Kuo, dass das iPhone 8 mit einer Schnellladefunktion via neuem USB-C-Chip daherkommt. Allerdings soll man nur in den Genuss dieses Vorzugs kommen, wenn man ein Lightning-auf-USB-C-Kabel sowie ein USB-C-Netzteil besitzt, da auch die neue Generation weiterhin auf Lightning setzen wird. Daher wird auch weiterhin das bekannte 5W-USB-A-Netzteil und auch das bekannte Lightning-Kabel in der Box enthalten sein. Die Schnellladefunktion scheint aber sehr sicher zu sein, da Apple bereits beim aktuellen iPad Pro auf diese Technologie setzt.