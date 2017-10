Hat Kaspersky Lab beim Bespitzeln des US-Geheimdienstes NSA geholfen? Aktuell überschlagen sich in US-Medien die Ereignisse. Tag für Tag gibt es neue Enthüllungen von New York Times, Washington Post oder dem Wall Street Journal. Den Berichten zufolge soll das Moskauer Softwarehaus Kaspersky Lab wissentlich mit seiner Anti-Virus-Software bei Spionage von Geheimdienst-Dokumenten der „National Security Agency“ (NSA) geholfen haben. Das Unternehmen wehrt sich gegen die Vorwürfe und bietet seine vollumfängliche Hilfe bei der Aufklärung an.

Kaspersky Anti-Virus unter Verdacht (Bild: Motiv: CC0, Logo: Kaspersky, Montage: Mac Life)

„Das kannst Du Dir nicht ausdenken, sowas!“ – Verfolgt man die US-Medienberichte in den letzten Tagen, liest man einen IT-Spionage-Krimi. Darin spielt selbst der israelische Geheimdienst Mossad eine zentrale Rolle.

Die Ereignisse überschlagen sich. Zunächst hieß es, die Software sei „benutzt worden“, um Geheimdienst-Dokumente der NSA an russische Hacker zu liefern. In dieser Formulierung schien eine Beteiligung des Unternehmens unwahrscheinlich. Hacker hätten sich eine Sicherheitslücke im Programm zunutze machen können.

Doch US-Offizielle sollen nun gegenüber dem WSJ bestätigt haben, dass eine Beteiligung von Kaspersky Lab zwingend notwendig sei. Selbst wenn der Softwarehersteller nicht in Gänze Bescheid gewusst haben muss, so müsse doch mindestens ein Mitarbeiter in die Aktivitäten involviert gewesen sein.

Die Entdeckung, dass die Antivirus-App überhaupt eine Rolle gespielt haben soll, stammt vom israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad. Dieser soll sich in das Netzwerk Kaspersky Labs gehackt haben und Angehörigen des US-Geheimdienstes über einen Vorfall im September 2015 informiert haben.

Was war passiert?

Ein „Mitarbeiter“ der NSA soll geheime Dokumente auf einen Computer kopiert haben, auf dem auch Kaspersky Labs Anti-Virus-Software installiert war. Während die Washington Post die Person Mitarbeiter (engl. „employee“) nennt, ist im Wall Street Journal zu lesen, es sei ein „Subunternehmer“ (engl. „contractor“). So soll russischen Hackern ermöglicht worden sein, sich der Informationen anzunehmen. Die Dokumente sollen so letztlich in den Händen der russischen Regierung gelandet sein, die nun über die Softwarewerkzeuge der NSA Bescheid wüsste.

Eine modifizierte Version der AV-Software soll nach besonderen Schlüsselwörtern in Dokumenten geforstet haben, und diese speziell markiert. Mit dem Internet verbunden wurde die Software zum Einfallstor für russische Hacker, die darüber Zugriff auf die Informationen erhielten. Während der Mossad genau dieses Verhalten beobachtet haben will, kann das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auch nach eingehender Untersuchung keine Manipulation an der Software feststellen. Letzteres berichtet aktuell die Agentur Reuters. Entsprechend wird Seitens Deutschland keine Warnung ausgesprochen, die AV-Software zu verwenden – weltweit soll Sie auf mehr als 400 Millionen Systemen installiert sein. Ganz anders in den USA. Dort wurde seit Bekanntwerden rigoros vor der Verwendung von Software der Moskauer Firma gewarnt. Seit September wird deshalb Software von Kaspersky Lab von Computern der US-Regierung gelöscht.

Kaspersky Lab wehrt sich

Das russische Unternehmen hat sich bereits am Mittwoch in einer offiziellen Stellungnahme zur Wehr gesetzt. Die berichteten Vorwürfe seien unwahr. Man sei bereit den US-Behörden vollumfänglich bei der Aufklärung der Sachverhalte zu helfen.