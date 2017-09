Heute ist der Tag, an dem Sie die neue Series 3 Apple Watch kaufen können. Doch bei Apple haben Sie nur noch die Wahl wasserdicht und teurer oder nicht wasserdicht. Denn während die Series 1 noch angeboten wird, hat das Unternehmen die Series 2 aus dem Programm genommen. Diese bekommen Sie nun aber bei Cyberport günstig angeboten. Die 42 mm Variante gibt es dort für 319 Euro. Denn, wenn Sie PayPal zum Bezahlen verwenden und den Gutscheincode „PAYPALBW17“, werden Ihnen 10 Euro vom Kaufpreis (329 Euro) abgezogen. Sie zahlen also für die Series 2, die bis 50 Meter wasserdicht ist, nur 20 Euro mehr als Sie bei Apple für die Series 1 zahlen müssten (299 Euro). So gesehen ein echtes Schnäppchen. Das Angebot gilt nur an diesem Wochenende und nur solange der Vorrat reicht.

Apple Watch Series 2 in Spacegrau (Bild: Apple)

Zum Angebot: Series 2 Apple Watch am Blue Weekend kaufen .