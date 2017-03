27.03.2017 - 20:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat für seine Set-Top-Box Apple TV nach langer Betaphase tvOS 10.2 veröffentlicht. Die finale Version des Betriebssystems bringt neben einer schnelleren Scrollfunktion auch ein eine neue Remote-App für das iPad mit sich.



Apple TV mit neuem tvOS (Bild: CC0)

Remote App für das iPad (Bild: Apple)

Für das Apple TV steht jetzt tvOS 10.2 in der finalen Fassung zur Installation bereit. Bei tvOS fallen die Änderungen, die für den Nutzer sichtbar sind, denkbar knapp aus. So wurde der Scrollvorgang mit der Siri Remote etwas flüssiger, was gerade bei Apps entscheidend ist, die sehr lange Bildschirmseiten haben. Die Scrollfunktion kann rechts außen auf der Multitouch-Fläche der Siri Remote mit einer Wischbewegung aktiviert werden.

Dazu kommt eine neue Begleitapp für das iPad. Bisher gab es sie für das iPhone und den iPod Touch. Mit ihr lässt sich das Apple TV bequem vom Tablet aus steuern und es gibt auch einen Rückkanal für Liedtexte und Playlisten. Diese werden auf Wunsch auf dem iPad angezeigt. So muss man nicht zum großen Fernseher gucken, um sich zu informieren. Wer will kann vom iPad aus auch Kapitel und Audiospuren bei Filmen und Serien ansteuern. Die Remote-App kann sofort kostenlos heruntergeladen werden.

Leihfilme systemübergreifend weitergucken

Außerdem bietet das Apple TV nun die Möglichkeit, ausgeliehene iTunes-Filme systemübergreifend anzugucken. Das war bei ausgeliehenen Filmen bisher nur mit dem Gerät möglich, mit dem sie geliehen wurden. Diese längst überfällige Funktion gibt es auch bei iTunes 12.6 und iOS 10.3.

tvOS 10.2 installieren

Sie können das Update direkt auf der Box herunterladen. Entweder suchen Sie das System danach in den Einstellungen suchen oder Sie warten, bis tvOS automatisch die neue Version findet.