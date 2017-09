22.09.2017 - 09:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In der vergangenen Woche hat Apple den iTunes Store aktualisiert und bisherige Filme um 4K-Versionen erweitert, um den Start von Apple TV 4K vorzubereiten. Mit der heuten Veröffentlichung kamen nun auch neue Details zu den 4K-Inhalten ans Licht. So hat Apple ein neues Dokument hochgeladen, welches die Nutzungbedienungen für die neuen Inhalte beschreibt. 4K-Inhalte können laut der Webseite nicht heruntergeladen werden.



Wenn Sie am Mac, iPhone oder iPad bereits einen Film im iTunes Store gekauft haben, dann wissen Sie bereits, dass Ihnen stets nachdem Kauf ein Download vorgeschlagen wird. Bei 4K-Filmen wird das nicht funktionieren. Während SD-, HD- und HD-Filme mit HDR oder Dolby Vision heruntergeladen werden können, ist ein Download der ultrahochauflösenden Inhalte nicht möglich. Dies stellte Apple nun auf einer gesonderten Webseite dar.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass Sie gekaufte 4K-Filme nicht auf den Mac oder ein iOS-Gerät herunterladen können. Sie können auch den Film natürlich herunterladen, aber eben nur in HD. Die 4K-Versionen können nur gestreamt werden.

Derzeit ist allerdings unklar, weshalb Apple den Download der 4K-Filme via iTunes verbietet. Es wird spekuliert, dass die niedrigen Preis der Grund hierfür sein könnte. Um diese Preis mit den Studios auszuhandeln, könnte Apple nämlich nur Lizenzen für das Streaming erhalten haben, was natürlich lokale Kopien verhindert. Daneben spielt auch die Größe eine Rolle. Bereits ein Film in 1080p (HD) kann bereits mehr als 6 GB Speicher einnehmen. Bei 4K-Inhalten ist der Speicherbedarf nochmal um ein Vielfaches höher.

Übrigens empfiehlt Apple für das Streaming der 4K-Inhalte eine stabile Internetverbindung mit mindestens 25 Mbps. Sollte die verfügbare Verbindung nicht schnell genug sein, dann wechselt das Gerät automatisch auf eine niedrigere Qualität.