Das iPhone bedienen und es zu berühren – demnächst Geschichte? (Bild: CC0, JESHOOTS via Pixabay)

​iPhone bedienen ohne es zu berühren. Die Zukunft von Apples Smartphone sieht vor, das Gerät mit Gesten zu steuern, ohne es aber tatsächlich anzufassen. Auch soll das iPhone in den nächsten drei Jahren ein gekrümmtes Display erhalten. Dies sehen Beobachter als Vorstufe zum Übergang zu faltbaren Displays.

Sie ziehen den Kopf kurzfristig nach oben, so als wollten sie die zweite Hälfte eines Nickens nachmachen. Ihr Blick wandert gleichzeitig vom unteren Displayrand an den oberen. Gleichzeitig scrollt der Inhalt von Safari von unten nach oben. So oder so ähnlich könnte die Zukunft der iPhone-Benutzung ausschauen. Sie hat aber leider rein gar nichts mit der Idee zu tun, die nun Mark Gurman von der Agentur Bloomberg vorgetragen hat.

Spekulation um berührungslose Bedienung

Der ausgewiesene Apple-Kenner beschreibt nämlich in einem neuen Beitrag die nicht allzu ferne Zukunft von Apples Smartphone. Die sieht womöglich eine Erweiterung des Bedienkonzepts um berührungslose Gesten vor. Technologie, die im Display integriert ist, würde erkennen wenn sich die Finger in der Nähe der Oberfläche bewegten, sie aber nicht berührten.

Der Vergleich mit Samsungs „Air Gestures“ oder Googles „Project Soli“ liegt auf der Hand. Anders als bei Soli will Apple keine Bewegungssensoren im Rahmen des Geräts verwenden. Und im Unterschied zu den „Air Gestures“ von Samsung würde der iPhone-Nutzer näher am Display arbeiten müssen.

iPhone-Bildschirm gekrümmt

Darüber hinaus beschreibt Gurman die Zukunft des iPhone-Bildschirm gekrümmt. Das Display soll in Zukunft leicht konkav, von oben nach unten.

Ein iPhone-Update, das beide Änderungen berücksichtigt, soll in zwei bis drei Jahren so weit sein. Gurman stützt sich für seinen Bericht auf verschiedene Quellen, die er natürlich nicht nennt. Gerüchte um ein gebogenes Display oder gar ein faltbares iPhone sind nicht neu.

