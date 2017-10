Für Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm gibt es aktuell drei Möglichkeiten. Entweder zeigt das iPhone immer eine Vorschau des Inhaltes, oder nur wenn das Gerät z.B. durch Touch ID entsperrt wurde. Die dritte Möglichkeit ist, dass die Vorschau nie angezeigt wird und die Nachricht erst geöffnet werden muss. Das iPhone X könnte diesen Vorgang mit Face ID bald komfortabler lösen.

Dank Face ID könnte das iPhone X Mitteilungen nur noch dem Besitzer zeigen (Bild: Apple)

Die Vorschau von Benachrichtigungen unter iOS ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte man als Nutzer gerne mit einem kurzen Blick auf das eigene iPhone sehen, welche Benachrichtigung man erhalten hat und eine Vorschau des Inhalts angezeigt bekommen. Auf der anderen Seite möchte man vielleicht nicht, dass jeder der das iPhone in die Hand nimmt, diese Vorschau sehen kann. Wie die Seite PhoneArena nun herausgefunden haben will, könnte das iPhone X mit Face ID hier die perfekte Lösung bieten.

Bereits auf einem iPhone mit Touch ID konnte festgelegt werden, dass die Vorschau der Mitteilungen erst angezeigt wird, wenn das Gerät entsperrt ist. Allerdings muss hierfür das Gerät in die Hand genommen, bzw. der Finger aufgelegt werden. Face ID des iPhone X dürfte diesen Vorgang deutlich erleichtern. Blickt der Besitzer des iPhone X auf das Display, erkennt Face ID ihn, entsperrt das Gerät und zeigt die Vorschau der Benachrichtigungen an. Blick hingegen eine andere Person auf das iPhone X, wird das Display gesperrt und auch die Vorschau ausgeblendet. Der Spagat zwischen Komfort und Sicherheit könnte im Falle der Mitteilungen also durch Face ID sehr gut gelöst werden.

Wie gut Face ID wirklich funktioniert und ob die neue Technologie tatsächlich komfortabler und gleichzeitig sicherer ist, wie Apple es verspricht, werden wir in drei Wochen erfahren. Am 03. November ist der offizielle Verkaufsstart des iPhone X. Sollten die Gerüchte allerdings stimmen, dann dürfte es zu Beginn zu Lieferengpässen kommen.