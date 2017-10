​Wasserstandsmeldung zu Lieferzeiten des iPhone X: Noch ist es gar nicht zu kaufen. Doch wenn das iPhone X am 3. November in den Handel kommt, wird es aller Voraussicht nach sehr schnell ausverkauft sein. Schneller als das iPhone 8 (Plus), bei dem Apple deutlich mehr Geräte hat anfertigen lassen können. Als Grund nennt nun ein weiterer Analyst nach wie vor anhaltende Produktionsschwierigkeiten bei der Face-ID-Kamera im kommenden Apple-Smartphone.

Die TrueDepth Kamera im iPhone X macht Probleme (Bild: Apple)

Jeff Pu heißt der gute Mann, der für das in Taipeh ansässige Yuanta Investment Consulting arbeitet. Er hat seine Prognose für dieses Jahr produzierte iPhone X nach unten korrigiert. Er will Informationen aus Zuliefererkreisen erfahren haben, die ihn zu der Korrektur bewogen haben. Von vorher 40 Millionen Stück korrigierte er sich auf nun nur noch 36 Millionen Stück. Das ist nicht das erste Mal, dass Pu sich korrigierte. Schon einmal reduzierte er seine Prognose von anfangs 45 Millionen Stück auf dann 40 Millionen Stück. TSMC als Chipproduzent und Foxconn als Fabrikant, der die Geräte zusammenbaut, meldeten für September geringere Umsätze wegen der Verzögerungen an.

Kamera des iPhone X ist das Problemkind

Als Grund nennt Pu wie andere vor ihm anhaltende Produktionsprobleme bei Apples Face-ID-Kamera im neuen iPhone X, auch TrueDepth-Kamera genannt. Pu ist in diesem Fall einer Meinung mit Ming-Chi Kuo von KGI Securities. Auch dieser Analyst hat schon mehrfach auf Schwierigkeiten bei der Produktion hingewiesen. Diese Kamera besteht aus zwei Modulen, die liebevoll „Romeo“ und „Julia“ genannt werden. Es dauert offenbar deutlich länger, die Romeo-Module zu fabrizieren. Auf diesen ist eine Projektor-Einheit enthalten, die unsichtbar mehr als 30.000 kleiner Punkte auf das Gesicht des Nutzers wirft und damit eine topographische Karte desselben erzeugt. Anhand dieser Daten wird später die Gesichtserkennung verifiziert.

Massenproduktion erst diesen Monat

Laut Pu wird die Massenfertigung von Apples iPhone X erst Mitte Oktober anlaufen. Viel zu spät, um den Bedarf zu decken, der zu Beginn entstehen wird. Am 27. Oktober wird Apple die Vorbestellungen für das Smartphone in Empfang nehmen. Am Freitag, den 3. November, wird das Gerät dann im Einzelhandel verkauft und an die glücklichen Vorbesteller ausgeliefert, die zu den ersten gehörten.