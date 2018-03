02.03.2018 - 13:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



02.03.2018 - 13:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Spätestens seit dem iPhone 8 und iPhone X haben Zubehörhersteller die drahtlosen Ladegeräte neu entdeckt. Viele Unternehmen haben in den letzten Monaten verstärkt den Fokus darauf gelegt. Dazu gehört auch der bekannte Hersteller Nomad. Diese haben ein kabelloses Ladegerät für unterwegs entwickelt, welches kompakt ist und sowohl als Ladematte als auch als Ladestand genutzt werden kann.

Auch wenn Nomad die Ladestation für das iPhone X sowie andere mitunter größere Smartphones mit Qi-Ladefunktion anbietet. Passt das Zubehör perfekt zum High-End-Smartphone von Apple. Dies macht man nicht nur an der Größe fest, sondern auch an der Verarbeitung sowie den verwendeten Materialien. So ist die Auflagefläche von hochwertigem norwegischen Leder überzogen, während die Unterseite gummiert ist, damit es nicht verrutscht und stets sicher aufgestellt werden kann. Besonders ist dabei jedoch, dass es sowohl aufrecht als auch flach genutzt werden kann.

Nomad hat dazu einen Clip integriert, der beim Transport oder als Ladematte in der Unterseite verschwindet. Dieser kann auch einfach durch die freie Öffnung geschoben werden, um den Wireless Travel Stand eben in einen solchen zu verwandeln. Als Stand verwendet bietet das Qi-Ladegerät von Nomad einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, wenn es um das Entsperren via Face ID und die weitere Verwendung geht. Da das iPhone X aufrecht geladen werden kann, funktioniert die Entsperrung mittels Gesichtserkennung ohne das Gerät anheben oder sich unnatürlich darüber beugen zu müssen.

Gleichzeitig unterstützt der Wireless Travel Stand auch die Schnellladefunktion für die neuen iPhone-Modelle, da es bereits mit 7,5 W arbeitet. Allerdings gibt es natürlich einen kleinen Haken. Nomad setzt nämlich auf einen eigenen Ladeanschluss und verwendet dabei keinen der üblichen Standards wie USB-C, Lightning oder microUSB.

Aktuell ist das Ladegerät nur in den USA verfügbar, aber eine Veröffentlichung in Deutschland dürfte in Kürze erfolgen. Während in den USA 59,95 US-Dollar für den Nomad Wireless Travel Stand verlangt werden, könnte der Preis hierzulande zwischen 50 Euro und 65 Euro liegen.

Anzeige