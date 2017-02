24.02.2017 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit einiger Zeit betreibt Apple in Seattle eine Forschungseinrichtung für künstliche Intelligenz und Maschinenlernen. Laut einem aktuellen Bericht wird das kalifornische Unternehmen am dortigen Standort expandieren, damit man nicht nur das Team vergrößern kann, sondern dass gleichzeitig die Mitarbeiter des im letzten August übernommenen KI-Startups Turi ebenfalls mit in das Gebäude einziehen könnten.



24.02.2017 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

„Wir versuchen die besten Leute zu finden, die begeistert von KI und Maschinenlernen sind. Die sich für Forschungsarbeit begeistern lassen und langfristig denken können, aber gleichzeitig diese Ideen auch in Produkte verwandeln können, die unsere Kunden mitreißen und erfreuen", sagte Computerwissenschaftler Carlos Guestrin, Leiter „Maschinenlernen" bei Apple. „Die Latte liegt hoch, aber wir stellen so schnell wie wir Leute finden können, die unseren hohen Anforderungen gerecht werden, diese auch ein. Das ist sehr aufregend."

Dieses Statement kommt nicht von ungefähr und deckt sich mit dem Gerücht, dass Apple seine Außenstelle in Seattle erweitern möchte. Laut GeekWire soll das Unternehmen weitere Etagen im Two Union Square gemietet haben, wodurch nicht nur das aufgekaufte Turi-Team ein neues Zuhause finden würde, sondern auch neue Mitarbeiter eingestellt werden könnten.

Carlos Guestrin – Gründer von Turi, Universitätsprofessor und jetztiger Leiter des Maschinenlern-Teams – spricht bereits jetzt von einer sehr starken Kollaboration zwischen seinem Team in Seattle und Gruppen aus der Zentrale in Cupertino. Dadurch soll eine Verbesserung der künstlichen Intelligenz für zukünftige Apple-Produkte möglich werden. Ein wachsendes Team käme da gerade richtig, um nicht von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Erst vor wenigen Wochen spekulierten wir darüber, dass Turis Know-How im Bereich KI und Maschinenlernen Siri zu Gute kommen könnte.