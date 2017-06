Über Mode wurde schon immer berichtet. Erst in eigens dafür herausgegebenen Hochglanzmagazinen, dann in Blogs. Der Beruf des Mode-Bloggers existiert so richtig aber erst seit dem iPhone. Wie es dazu gekommen ist und welchen Einfluss Apples Smartphone dabei spielt, das versucht unser Feature aufzuklären, in dem sich Chefredakteur Sebastian Schack dem Thema gewidmet hat.

Inhalte eines Modeblogs auf dem MacBook (Bild: Apple, Fashion Carpet, Montage: Mac Life)

Wieso hat das iPhone den Beruf des Mode-Bloggers begründet? Das liegt nicht etwa daran, dass das iPhone die ideale Blogmaschine wäre, sondern vielmehr daran, dass es Anwendungen wie Instagram, Snapchat und Pinterest erst ermöglicht hat. Hier tummeln sich Abermillionen vor allem auch junger Modefans, die mit Vogue und Co. bislang schwer erreichbar waren. Und wo ein Publikum ist, da finden sich auch Künstler. Mit zweien davon haben wir uns über das Phänomen „Fashion-Blogs“ und die Bedeutung des iPhone unterhalten. Nina Schwichtenberg und Patrick Kahlo betreiben bereits seit 2012 fashiioncarpet.com.

Aus Langeweile zum Hobby zum Beruf

Heute gibt es Fashion-Blogs und zugehörige Instagram-Accounts wie Sand am mehr. 2012 war man mit der Idee noch ziemlich weit vorne dabei. „Damals war ich noch Modestudentin, besaß aber schon einen ziemlich großen Kleiderschrank“, erinnert sich Schwichtenberg. Ihr Freund Patrick war es, der sie dazu ermutigte, sich mit ihrem Stil zu kleiden und einen eigenen Blog zu starten. Bis 2015 war Fashiioncarpet nicht viel mehr als ein Hobby für die beiden. „Ich glaube, dass genau diese Denkweise auch ein Stück weit entscheidend war. Wir waren schon immer entspannt, haben unser Ding gemacht und das worauf wir Lust haben. Für uns stand damals wie heute der Spaß und die Leidenschaft im Vordergrund und ich glaube, das ist Voraussetzung, um langfristig gut in etwas zu sein.“

Sich in einer Branche, in der es sich gerade so anfühlt, als versuche praktisch jede und jeder mitzuspielen, der oder die weiß, wie man sich ein Hemd richtig herum anzieht, ist es natürlich schwer sich zu behaupten. Wie gelingt das Faschiioncarpet? Die Leser nehmen den Blog als authentisch, ehrlich und persönlich war, weiß Schwichtenberg aus der Interaktion mit ihnen zu berichten. Außerdem ist Fashiioncarpet mehr als nur eine Bildersammlung. „Zudem liebe ich es auch, über Themen zu schreiben, die andere Blogger vielleicht nicht gerne ansprechen. So gebe ich neben klassischen Outfit-Inspirationen auch Blogger-Tipps, schreibe beispielsweise darüber, wie man mit Unternehmen kooperiert, was Blogger-No-Go’s sind oder wie ich meine Bilder bearbeite.“

Woran merkt man, dass es soweit ist und das Hobby eigentlich schon zum Beruf geworden ist, wollen wir von Schwichtenberg wissen. „Bereits 2014 habe ich dann das erste Mal über eine Selbstständigkeit als Bloggerin nachgedacht, war damals allerdings noch nicht bereit dafür. Ein Jahr später bin ich den Schritt dann gegangen. Ich habe gemerkt, dass der Blog wächst, die Auftragslage steigt und ich mich entscheiden muss. Die Entscheidung, Vollzeit zu Bloggen, habe ich bis heute keinen einzigen Tag bereut – im Gegenteil!“

Ohne iPhone keine „competition“

Das iPhone, respektive der Aufstieg von Smartphones im Allgemeinen, hat die Welt in vielerlei Hinsicht verändert. Auch die Fotografie. Das iPhone ist die meistverwendete Kamera auf Flickr. Auch Schwichtenberg und Kahlo kommen nicht ohne aus. „Patrick und ich leben mit unseren iPhones und sie sind täglicher Bestandteil unseres Alltags – sowohl beruflich als auch privat,“ erzählt Schwichtenberg. Größtenteils nutzen sie das iPhone dabei jedoch für die Kommunikation. Immer öfter kommt es jedoch auch als Kamera zu Einsatz. „Natürlich sind die Bilder einer professionellen Spiegelreflexkamera besser. Man kann nicht erwarten, dass das iPhone da komplett mithalten kann. Bis zum Release des Porträtmodus im iPhone 7 Plus waren wir nicht immer zu 100 Prozent von der iPhone-Kamera überzeugt. Heute ergänzt es unser teures Fotoequipment jedoch perfekt. Wir sind beide große Fans von dem Porträtmodus und lieben ihn.“ Das Verhältnis von Equipment-Größe und Leistung sei dabei ein wichtiger Faktor, ergänzt Schwichtenberg. Ein weiter nicht zu unterschätzender Pluspunkt sei dabei, dass sich mit Apps von Drittanbietern inzwischen auch Bilder in Raw mit dem iPhone aufnehmen lassen.

Frauendomäne Mode

Interessant an dem Phänomen der Modeblogs ist, dass sie fest in Frauenhand sind. Obwohl Technik und auch das Internet nach wie vor eigentlich eher den Ruf haben, Männerthemen zu sein, bekommen die Herren der Schöpfung in diesem Bereich bislang kaum ein Bein an Deck. Mit PatKahlo.com gibt es inzwischen dennoch einen männlichen Ableger von Faschiioncarpet. Dennoch liegt der Fokus für die beiden aktuell auf Fashiioncarepet. „Es ist eine Nische, die wahrscheinlich in den kommenden Monaten noch wachsen wird. Ob sie allerdings einen so großen Boom wird wie die weiblichen Fashion-Blogs erlebt, würden wir bezweifeln.“ Das läge auch daran, dass viele „Männerblogger“ den gleichen Look und die gleiche Bildsprache verwendeten und deshalb austauschbar sein, vermutet Schwichtenberg. „Wir versuchen lieber unser eigenes Ding zu machen. Mit Patkahlo.com haben wir bereits nach nur einem Jahr einen erfolgreichen Männerblog geschaffen, der für moderne, tragbare und authentische Männermode und qualitative Inhalte steht und sich von der Masse abhebt.“