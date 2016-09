„Das iPhone Handbuch” aktualisiert und jetzt erhältlich. Das iPhone 7 kommt mit vielen nennenswerten Neuerungen, auch iOS 10 bringt unzählige neue Features und Veränderungen mit sich. Apple bezeichnet das Update für das mobile Betriebssystem sogar als das größte in der Geschichte des iPhones. Grund genug für uns, um unser bekanntes und von Lesern mit Höchstwertungen weiterempfohlenes „Das iPhone Handbuch” auf den neusten Stand zu bringen. Die neue Auflage geht detailliert auch auf iPhone 7 und iPhone 7 Plus sowie die Softwareplattform iOS 10 ein.

Eines der wichtigsten Ziele bei der Entwicklung des iPhones war zur Markteinführung, dass es einfach zu bedienen ist. Benutzerfreundliche Animationen zeigen, wo Objekte herkommen, eine klare Benutzeroberfläche mit genormten Bedienkonzepten helfen bei der Orientierung. Mittlerweile ist das iPhone zu einem ausgewachsenen Smartphone herangewachsen. Einfach zu bedienen ist es immer noch – und dennoch kann es immer wieder auch Profis verblüffen: Ein Blick in eine Anleitung offenbart da so manch eine bisher unbekannte Funktion und löst kleine und große Probleme.

Das iPhone Handbuch 2017 mit hohem Nutzwert

Gerade, was technische Aspekte angeht, ist dieses Jahr für das iPhone und seine Software ein sehr spannendes. Alleine die Kamera des iPhone 7 Plus mit ihren zwei Objektiven bringt jede Menge Freiheiten mit sich, fügt aber gleichzeitig ein gutes Stück Komplexität hinzu.

Die aktualisierte Auflage unseres iPhone Handbuchs geht auf diese und weitere Änderungen gut strukturiert. Es richtet sich dabei an iPhone-Neulinge gleichermaßen wie an Profis. Autor Dirk Kunde erklärt mit einfachen Worten alles, was Sie über Ihr iPhone wissen müssen.

Stets aktuell: Unser iPhone-Handbuch wurde zum Release von iOS 10, iPhone 7 und Co. überarbeitet (Bild: Falkemedia)

Durch Feedback auf vorangegangene Ausgaben und die in unserem Verlag erscheinenden Apple-Magazine konnte jede Auflage des iPhone-Handbuchs nochmals weiter verbessert werden und so die Bedürfnisse der Nutzer von Mal zu Mal ein Stückchen besser abbilden. Das wussten diese bereits in der Vergangenheit zu schätzen und belohnten „Das iPhone Handbuch” mit durchweg positiven Bewertungen etwa auf Amazon.

Die Highlights der aktualisierten Auflage

Dirk Kunde widmet sich in der aktualisierten Auflage 2017 vor allem um die Neuerungen, die iPhone 7 und iPhone 7 Plus mitbringen sowie um iOS 10, das auch für ältere Geräte ab iPhone 5 erschienen ist. Weiterhin gibt es Tipps zum Umgang mit dem Internet und E-Mails sowie mit dem Kalender. Die neue Auflage erklärt, wie Sie mittels Videochat und Telefonie im Kontakt mit Ihren Liebsten bleiben, wie Sie die Kameras ausreizen und wie das iPhone zur zentralen Medienschnittstelle im Haushalt wird. Auch das Sichern von Daten sowie die Funktionsweise von Apple Music kommen nicht zu kurz.

Das iPhone-Handbuch: Ab sofort erhältlich

Die aktualisierte Ausgabe stellen wir Ihnen ab sofort digital zur Verfügung – und das aktuell zum unschlagbaren Vorzugspreis von 7,99 Euro statt 12,99 Euro. Der Titel ist als PDF-Download im PDF-Shop der Mac Life und im falkemedia-Shop erhältlich, darüber hinaus bieten wir das Buch als Download innerhalb unserer Kiosk-App für iPhone und iPad zum Kauf an.