Wahrscheinlich jeder wird mitbekommen haben, dass das Galaxy Note 7 von Samsung explodieren kann. Für das Unternehmen ist dies eine Katastrophe, die kaum größer hätte sein können. Kein Grund aber, sich nicht darüber lustig zu machen, wird sich ein Hersteller für iPhone-Schutzhüllen gedacht haben: In einem Online-Shop kann man sich nun iPhone-Cases kaufen, mit denen das iPhone so aussieht, als wäre es ein explodiertes Galaxy Note 7.



Die iPhone-Hülle ist eigentlich schon fast fies. (Bild: UNIQFIND)

Dieses Case für das iPhone ist eine volle Breitseite gegen Samsung: Im Online-Shop uniqfind.com findet man derzeit eine Schutzhülle für das iPhone, die das Smartphone in etwa so aussehen lässt, als wäre es ein explodiertes Galaxy Note 7. Die Smartphone-Hülle gibt es für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus, das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus, das iPhone 6s und das iPhone 6s Plus, sowie das iPhone 5, das iPhone 5s und das iPhone SE zu kaufen. Der Preis für alle Versionen des „Galaxy-Note-7-Explosions-Case“ liegt bei 24,99 US-Dollar. Der Name der Schutzhülle ist übrigens „Explo-Sung iPhone Skin“. Der Online-Shop bewirbt die iPhone-Schutzhülle sehr passend mit „unsere heißeste Hülle“.

Galaxy Note 7: Schlimmer hätte es für Samsung kaum kommen können

Der Hintergrund ist ein absolutes Fiasko, das Samsung derzeit durchleben muss. Es stellte sich heraus, dass der Akku des Galaxy Note 7, das ist das neueste Flaggschiff-Smartphone des südkoreanischen Branchenriesen, explodieren kann. Mehr als 90 Fälle wurden nach der Auslieferung der ersten Geräte bekannt. Auch Ersatzgeräte des gleichen Modells, die Samsung Besitzern eines Galaxy Note 7 zur Verfügung stellte, waren von dem gleichen Problem betroffen. Samsung hat mittlerweile eine großangelegte Rückrufaktion für das Smartphone gestartet und dafür eigens angefertigte „Note 7 Return Kits“ bereitgestellt. Die Produktion des Smartphones wurde eingestellt und ein Verkaufsstopp verhängt. Verschiedene Airlines erlauben das Smartphone nicht einmal im ausgeschalteten Zustand an Bord eines Flugzeugs. Samsung hat deshalb damit begonnen, Rücknahmestellen an internationalen Flughäfen einzurichten.