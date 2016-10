09.10.2016 - 12:52 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Samsung scheint mit den Akkus des Galaxy Note 7 ein massives Problem zu haben, denn selbst einige der ausgetauschten Modelle sind mittlerweile in Brand geraten. Hat Samsung die Technik überreizt?



09.10.2016 - 12:52 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Explosionen beim Galaxy Note 7 treiben Käufer in die Arme des iPhones (Bild: CC0)

Neben dem Brand in einem Flugzeug sind auch zwei weitere Fälle bekannt geworden, bei denen ausgetauschte Samsung Galaxy Note 7 für Feuer gesorgt haben. Einer der Fälle ereignete sich bereits am Anfang der Kalenderwoche 41 in den USA. Nach dem Bericht eines örtlichen Rundfunksenders geriet ein Galaxy Note 7 in einem Badezimmer in Brand, obwohl es gar nicht an die Stromversorgung angeschlossen war. Der Besitzer wachte zum Glück um 4 Uhr morgens auf, als er einen lautes Geräusch aus dem Bad vernahm. Dichter Rausch kam ihm entgegen. Der Besitzer wurde durch die Rauchgase leicht verletzt und will gegen Samsung vorgehen.

Der bekannte Brand in einem Flugzeug von Southwest Airlines ereignete sich am letzten Donnerstag. Hier musste ein Flugzeug, das sich zum Glück noch am Boden befand, evakuiert werden.

Am Freitag ereignete sich in den USA der dritte Brand eines Austauschgeräts. Ein 13-jähriges Mädchen musste mit ansehen, wie ihr Samsung Galaxy Note 7 anfing zu brennen, während sie es in der Hand hielt. Zum Glück konnte sie es schnell genug wegwerfen, so dass kein Personenschaden entstand.

Zudem wurde bekannt, dass der Mobilfunkbetreiber AT&T überlegt, das Samsung Galaxy Note 7 in den USA gar nicht mehr anzubieten. Damit wäre der Imageschaden für Samsung perfekt.