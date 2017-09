​Kostet Apples Jubliäumssmartphone wirklich so viel? 999 US-Dollar soll das iPhone 8 mit 64 GB Speicher kosten. Benjamin Geskin ist sich sicher. Die Information will er von einem anonymen Tippgeber bekommen haben. Es wäre nicht das erste mal, dass Geskin uns mit validen Informationen zu Apple-Produkten überrascht.

iPhone 8 Dummy auf Magic Keyboard (Bild: Stefan Molz)

Benjamin Geskin hat über seinen Twitter-Account kurz und schmerzlos drei Preise für Apples kommendes Jubliäumssmartphone aufgerufen: Das Modell mit 64 GB Speicher soll demzufolge 999 US-Dollar kosten, dasjenige mit 256 GB Speicher 1.099 US-Dollar und für noch einmal 100 US-Dollar mehr soll das Smartphone mit 512 GB Speicher zu haben sein. Geskin zufolge stammt die Information über diese Preise von einem Freund, der einen Freund bei Apple hat.

Diese Staffelung der Preise des iPhone 8 allerdings wurde in der jüngeren Vergangenheit schon einige Male öffentlich artikuliert. Insofern ist diese Meldung keine Neuigkeit mehr. Allerdings hat sich speziell Geskin in der Vergangenheit immer wieder als verlässlicher Tippgeber herausgestellt.

#iPhone8



64 GB: 999$

256 GB: 1099$

512 GB: 1199$ — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) September 4, 2017

Präsentation des Smartphones auf Keynote diesen Monat

Apple wird uns allen seine kommende Smartphone-Generation vermutlich am 12. September vorstellen. Zumindest wird an diesem Tag auf dem neuen Apple Campus ein Event abgehalten, zu dem bereits Einladungen an Medienvertreter rausgingen. Bis zu 1.000 Personen haben im Steve Jobs Theater Platz, das dem verstorbenen Apple-Gründer gewidmet ist. Es wäre ein passender Ort, um das Jubiläumsgerät der Öffentlichkeit zu zeigen.

Viele Gerüchte über iPhone 8

Darüber hinaus wissen wir bisher recht wenig und doch sehr viel. Denn wenn es kommt, wie in den letzten Jahren, dann wissen wir bereits mehr als uns lieb ist. Zuletzt wurde bekannt, dass Apple neben einem iPhone 8 (Plus) die iPhone Edition plant. Letztere wird aller Voraussicht nach mit OLED-Display und Gesichtserkennung ausgestattet werden und beinahe randlos sein. Wenn nur der Kamerabuckel nicht wäre. Denn dieser hat sich in all den Gerüchten um das Smartphone nicht in Luft aufgelöst. Stattdessen hat Apple die Dualkamera auf der Rückseite nur hochkant angeordnet.