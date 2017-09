26.09.2017 - 10:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit wenigen Tagen ist das iPhone 8 auf dem Markt und natürlich haben die Kollegen von iFixit das neue Apple-Smartphone bereits zerlegt. Aber nicht nur dort hat man sich Gedanken zu den Komponenten gemacht, sondern auch bei verschiedenen Marktforschungsunternehmen. Nun hat IHS Markit seine Kostenanalyse mit Bloomberg geteilt und verrät, weshalb das iPhone 8 teurer als das iPhone 7 ist.



26.09.2017 - 10:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während Apple sich in den Anfangszeiten des iPhone in jedem Jahr damit rühmte, dass die neue Generation den gleichen Preis hat wie der Vorgänger oder sogar günstiger war, ist in den letzten Jahren davon nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil. Das iPhone durchlief in den letzten Jahren immer wieder Erhöhungen. Auch das iPhone 8 ist im Vergleich zum Vorgänger teurer geworden. Wie eine aktuelle Kostenanalyse von IHS Markit nahelegt, liegen die reinen Materialkosten für ein einfaches iPhone 8 mit 64 GB Speicher bei 247,51 US-Dollar. Damit liegen die Kosten 10 US-Dollar höher als beim letztjährigen iPhone 7. Jedoch sollte man dabei beachten, dass das Einstiegsmodell 2016 nur 32 GB Speicher besaß. Beim neuen iPhone 8 Plus liegen die Kosten mit 288,08 US-Dollar knapp 17 US-Dollar im Vorjahresvergleich, wobei hier ebenfalls der Speicher verdoppelt wurde.

Nicht nur der größere Speicher (Plus 6 US-Dollar bei 256 GB) treibt die Kosten nach oben, sondern auch die neue Glasrückseite, die Qi-Ladefunktion (Plus 2 US-Dollar) sowie das neue Display mit True Tone. Gleichzeitig kamen durch den neuen A11 Bionic Chip weitere 5 US-Dollar hinzu. Bei den geschätzten Kosten handelt es sich rein um die Materialkosten. Kosten für die Entwicklung, den Vertrieb und das Marketing sind hier noch nicht inbegriffen. Um die erhöhten Kosten zu kompensieren, nahm Apple natürlich eine Preiserhöhung vor. Natürlich sollten diese Schätzungen mit Vorsicht betrachtet werden, da auch Apple-CEO Tim Cook in einem Interview 2015 bereits zu verstehen gab, dass die echten Kosten „sehr abweichen“ und dass er noch keine Einschätzung gesehen habe, die auch nur in der Nähe liegen.