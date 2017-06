14.06.2017 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In letzter Zeit gab es zahlreiche Leaks rund um das iPhone 8. Diese zeigten unterschiedliche Vorder- und Rückseiten. Natürlich besteht dabei die Möglichkeit, dass das tatsächliche Design dabei ist, aber was ist eigentlich mit anderen Details, z.B. Wo wird der „Touch ID"-Fingerabdrucksensor integriert? Bisher war man dort der Meinung, dass er entweder im Display unterkommen, auf die Rückseite verfrachtet wird oder gänzlich gestrichen wird. Ein neues Apple-Patent zeigt eine weitere Variante.



14.06.2017 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im iPhone 8 könnte Touch ID im Display integriert werden (Bild: CC0)

Das iPhone 8 soll sich vom iPhone 7 deutlich unterscheiden. Dazu gehört ein neues Design mit nahezu randlosem Display. Damit wird wohl auch der bisherige Home-Button von der Front verschwinden. Was passiert dann mit Touch ID? Die beste Variante wäre natürlich die direkte Integration in das Display. Die passende Technologie gibt es bereits und auch Apple hält ein entsprechendes Patent, aber eventuell ist die Technik noch nicht einsatzfähig für den Massenmarkt.

Daher könnte das Unternehmen den Weg gehen, den Samsung beim Galaxy S8 eingeschlagen hat. Man verlegt den Sensor auf die Geräte-Rückseite. Doch dies könnte auf heftige Kritik stoßen. Daher scheint ein weiterer Alternativplan für den Fingerabdrucksensor im iPhone 8 nicht ungewöhnlich zu sein.

Das U.S. Patent and Trademark Office hat in der letzten Zeit Apple 68 Patente zugesprochen und darunter befand sich ein besonderes. Das Patent beschreibt die Nutzung eines Fingerabdrucksensor in einem schlanken Button. Die passende Abbildung hierzu lässt auf den Power-Button schließen. Auch wenn hier der Button auf der Oberseite des Geräts abgebildet ist, soll es sich laut Patentschrift nur um eine Möglichkeit handeln.

Schon im Vorfeld nutzt etwa Samsung schmale Buttons für die Fingerabdruckerkennung. Dabei war jedoch stets das Problem, dass man den Finger über den Button ziehen musste. Apple könnte das Problem gelöst haben, sodass auch hier zukünftig nur ein einfacher Druck ausreicht.