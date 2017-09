Wer sich für das neue iPhone 8 (Plus) entschieden hat und zu den frühen Vorbestellern gehört, der dürfte spätestens nach dem Wochenende sein Gerät in den Händen gehalten haben. Wie die ersten Nutzer berichten, gibt es aber teilweise beim Telefonieren eine böse Überraschung. Es kommt wohl bei einigen Anwendern zu nervigen Störgeräuschen. Apple geht der Ursache aktuell auf den Grund.

Die Störgeräusche tauchen nur bei der Ohrmuschel auf (Bild: Apple)

Wer heute einen Blick in die Supportforen wirft, findet dort immer mehr Berichte von iPhone 8-Nutzern, die Probleme mit Störgeräuschen beim Telefonieren haben. Die Nachrichtenseite MacRumors berichtete ebenfalls und auch bei einem Gerät in unserer Redaktion tauchen die Probleme auf.

Produkthinweis Anker PowerPort Qi Wireless Charger wireless Ladegerät Induktive Ladestation für Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / Note 8, iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone X, Nexus, HTC, LG und alle anderen Qi-fähigen Geräte Preis: 11,99 €

Das genaue Problem tritt beim Telefonieren auf. Sowohl im mobilen Netz, als auch über WLAN-Anrufe und über FaceTime kommt es zu Knistern und Knacken in der Ohrmuschel, unabhängig vom Mobilfunkanbieter und in den USA, Australien und Europa. Wird die Ohrmuschel zum Beispiel durch Kopfhörer oder die Freisprecheinrichtung umgangen, so ist die Sprachqualität gewohnt gut. Die genaue Ursache des Problems ist aktuell noch nicht bekannt. Auch bei uns gab es immer wieder ein Knacken in der Leitung, welches nach einiger Zeit sehr störte.

Apple forscht gerade nach möglichen Ursachen und rät betroffenen Nutzern, ihr Telefon zurückzusetzen und durch ein iCloud-Backup wiederherzustellen. Allerdings löst dieses Vorgehen, laut Foren, nicht bei allen Anwendern das Problem. Lediglich ein kurzes Umschalten auf die Freisprechfunktion und dann zurück auf die Ohrmuschel, soll die Störgeräusche verklingen lassen. Das dieser Lösungsansatz für ein einzelnes Telefonat funktioniert, lässt hoffen, dass es sich bei der Ursache nur um ein Softwareproblem handelt. Dieses könnte von Apple mit einem einfachen Update schnell behoben werden. Sobald uns mehr Hinweise zu den Gründen vorliegen und Apple Angaben zu einem eventuellen Update macht, werden wir darüber berichten.