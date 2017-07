11.07.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wenn es stimmt, was der Blogger John Gruber verbreitet, dann ist das aktuelle iPhone 7 geradezu ein Schnäppchen. Das iPhone 8 soll seinen Informationen nach bis zu 1.400 US-Dollar kosten.



Bisher waren die Auguren davon ausgegangen, dass Apple für das iPhone 8 einen Spitzenpreis verlangen wird - aber der sollte bei 1.000 US-Dollar liegen. Doch wenn John Gruber recht hat, der über gute Kontakte zu Apple verfügt, dann wird das iPhone 8 wirkliche Luxusware. Apple will dafür angeblich bis zu 1.400 US-Dollar aufrufen - vor Steuern wohlgemerkt, denn die kommen in den USA dann noch dazu.

Der Grund für Apples angeblichen Luxusausflug soll die geringe Stückzahl sein, in der das iPhone 8 hergestellt werden kann, weil OLEDs fehlen. Außerdem sollen die neuen Sensoren zur Gesichtserkennung aufwändig sein und auch die Installation des Fingerabdrucksensors Touch ID hinter dem Displayglas soll sehr teuer sein.

Das Einstiegsmodell für das iPhone 8 mit der einfachsten Speichervariante soll nach Grubers Informationen 1.200 US-Dollar kosten, die Variante mit dem größten Speicherausbau 1.300 oder 1.400 US-Dollar. Ob Apple beim Einstiegsmodell 128 GByte und beim teuersten Modell 512 GByte Speicher einbaut, ist nicht bekannt. Damit hätte das iPhone zumindest eine Vormachtsstellung gegenüber dem Android-Lager.

Außerdem sollen neben dem iPhone 8 noch das iPhone 7s und das iPhone 7s Plus angeboten werden. Hier dürfte Apple nichts am Preis drehen, denn sonst werden die Smartphones langsam aber sicher für viele Fans zu teuer. Ob die Modelle wirklich so heißen, stellt Gruber übrigens in Frage.