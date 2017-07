13.07.2017 - 12:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den letzten 18 Monaten deutet Apple-CEO Tim Cook immer wieder an, dass die erweiterte Realität , Augmented Realitiy, eine interessantes Themengebiet mit vielen potentiellen Möglichkeiten sei. Dennoch kam die tatsächliche Ankündigung von ARKit auf der WWDC 2017 überaus unerwartet. Daher sollte es nicht wundern, dass für das iPhone 8 eine tiefe Integration und sogar neue Hardware-Features erwartet werden, die das Erlebnis nochmals verbessern sollen.



Gabor Balogh hat eine interessante Vision zum neuen iPhone (Bild: Gabor Balogh)

Die virtuelle Realität, kurz VR, ist mit Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR in den heimischen Wohnzimmern angekommen. Die erweiterte Realität oder auch Augmented Reality ist mit Snapchat, Facebook Messenger und Co. zwar schon auf unseren Smartphones, aber so richtig ins Rampenlicht wurde sie noch nicht gerückt. Apple möchte mit ARKit diesen Umstand ändern und den Entwicklern ein neues nützliches Werkzeug an die Hand geben. Die ersten Ergebnisse und Ideen sind großartig und machen durchaus Lust auf mehr. Dieses „Mehr“ könnte das iPhone 8 bieten.

In einem neuen Bericht auf Fast Company wird behauptet, dass das iPhone 8 über einen rückwärtigen 3D-Laser verfügen wird. Der Laser soll unter anderem die Tiefenmessung übernehmen und dadurch die AR-Funktion maßgeblich verbessern.

Gleichzeitig würde der 3D-Laser dabei helfen, dass der Autofokus noch besser für Fotos und Videos arbeitet. Gerade in schwierigen Lichtsituation ist der Autofokus derzeit noch überfordert und erkennt oftmals nicht den korrekten Punkt zum Scharfstellen. Der Laser könnte das Problem einfach beheben. Allerdings macht man in dem Bericht auch deutlich, dass die Integration abhängig von den Apple-Ingenieuren ist, ob das Feature in diesem oder erst im nächsten Jahr kommt.

Eher nebenbei wird auch erwähnt, dass Apple möglicherweise die Seitentasten am iPhone versiegeln und mit einem haptischen Feedback ausstatten könnte. Eine Versiegelung würde das neue Apple-Smartphone noch wasserdichter machen als das iPhone 7.