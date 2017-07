12.07.2017 - 12:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sie wurde lange gewünscht und schien mit der Einführung von Apple Pay als äußerst unwahrscheinlich. Trotz Konkurrenzkampf im Finanzsektor ist Apple mit PayPal eine Partnerschaft eingegangen und bietet den vielseitigen Dienst als neue Bezahlmethode in iTunes und im App Store an.



Ihre Apple-ID lässt sich nun mit einem PayPal-Konto verknüpfen (Bild: PayPal)

Mit sofortiger Wirkung können Einkäufe im App Store, Apple Music, iBooks und in ITunes nun auch per PayPal bezahlt werden. Bereits seit längerer Zeit gab es diese Zahlungsmethode im Apple Online Store, aber nun lassen sich auch Apples digitale Güter „einfach per E-Mail-Adresse" bezahlen.

Die Funktionsweise ist dabei denkbar einfach. Loggen Sie sich im besten Fall mit Ihrem Gerät auf appleid.apple.com und klicken Sie unter „Zahlung und Versand“ auf „Zahlungsdaten bearbeiten“. Wählen Sie nun aus dem Dropdown-Menü „PayPal" aus und melden sich mit Ihren PayPal-Daten an. Nach dem Login wird der Dienst als neue Standardbezahlmethode verwendet. Damit Sie sich nicht ständig mit der Passworteingabe plagen müssen, können Sie optional noch „PayPal One Touch" nutzen.

Alternativ dazu können Sie auch auf Ihrem iPhone oder iPad die Einstellungs-App öffnen und darin „iTunes & App Stores" auswählen. Tippen Sie nun auf Ihre Apple-ID und wählen „Apple-ID anzeigen" aus. Danach werden Sie in Ihren Account weitergeleitet. Tippen Sie nun zunächst auf „Zahlungsdaten" und dann auf „PayPal". Melden Sie sich nun bei PayPal an, um die Konten miteinander zu verbinden. Am Ende tippen Sie auf „Fertig", um Ihre Änderungen zu bestätigen.

Hinweis: Unter Umständen ist die neue Zahlungsmethode noch nicht in den Einstellungen Ihres iPhone oder iPad sowie bei iTunes zu sehen. Wir empfehlen daher die Einrichtung über appleid.apple.com.