Wie die Telekom in einem Blogeintrag heute mitgeteilt hat, ist der Reservierungs-Service für die kommenden iPhone-Modelle ab sofort verfügbar. Kunden der Telekom können sich so eine bevorzugte Belieferung, zum Beispiel des iPhone 8, meist noch am Erscheinungstag sichern. Andere Mobilfunkanbieter werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen nachziehen und ihren Kunden ähnliche Dienste anbieten.

Bis zur Vorstellung des neuen iPhones dauert es noch ein bisschen. Reserviert werden kann es ab heute. (Bild: Telekom)

Rückt die Präsentation eines neuen iPhones näher, steigt mit der Anzahl der Berichte über neue Funktionen auch die Vorfreude. Und wie bereits in den letzten Jahren starten die großen deutschen Mobilfunkanbieter Sonderaktionen um den Kunden eine möglichst schnelle Lieferung ihres neuen Smartphones zu garantieren. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, ist für Kunden aber meist kostenlos. Dieses Jahr macht die Telekom den Anfang und gibt bekannt, dass ihr Reservierungs-Service 2017 für eine bevorzugte Belieferung heute gestartet ist. Dabei ist noch nicht einmal wirklich sicher, wie das nächste iPhone heißen wird.

Lesetipp

Neue Farbe - iPhone 8 kommt in Blush Gold

Erst in der letzten Woche haben wir darüber berichtet, dass das iPhone 8 neben Spacegrau und Silber in einer weiteren Farbe erscheinen wird.... mehr

Diese Jahr findet die Reservierung des Wunsch-Smartphones etwas komplizierter über eine Webseite zur Registrierung und die Wallet App der Telekom statt. Privatkunden müssen sich zunächst auf der Webseite mit ihren Daten registrieren, erhalten dann eine Bestätigungsmail mit einem Link zur Wallet App. In dieser wird die Registrierung dann abgeschlossen. Wird das neue iPhone dann nach dem vermuteten Release im September bestellt, berücksichtigt die Telekom automatisch das Reservierungsticket und liefert das Gerät bevorzugt aus. Häufig noch am ersten Erscheinungstag. MagentaEINS-Kunden müssen sich übrigens nicht registrieren. Sie werden im Falle einer Bestellung des iPhones sowieso bevorzugt beliefert. Vodafone und o2 werden, wie bereits in den letzten Jahren, mit Sicherheit demnächst ähnliche Reservierungsmöglichkeiten für Ihre Kunden anbieten.