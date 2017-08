Und schon wieder ein Hinweis in der Firmware des HomePods, welche vor kurzem wahrscheinlich versehentlich von Apple veröffentlicht wurde. Diesmal betrifft es den virtuellen Home-Button des kommenden iPhone 8. Dieser soll sich in der Größe, aber nicht in der Farbe ändern lassen. Auch eine sogenannte Tab-Bar soll unter dem virtuellen Knopf im Code entdeckt worden sein.

Wandern Schaltflächen wie „Zurück" nun nach unten? (Bild: Max Rudberg)

So sieht der virtuelle Home-Button mit AssistiveTouch unter iOS 10 aus. (Bild: Apple) 1 /2

Was macht Apple mit dem randlosem Display und dem Home-Button beim neuen iPhone? Das es keinen physikalischen Knopf in der Vorderseite des neuen Geräts geben wird, ist relativ sicher. Sämtliche Leaks und Hinweise zeigen schon lange ein randloses Display ohne Knöpfe. Für den frei werdenden Platz hat Apple im Grunde zwei Möglichkeiten. Erstens die Einblendung eines virtuellen Home-Buttons im unteren Bildschirmbereich, ähnlich der AssistiveTouch-Funktion. Das bisher bekannte Bedienkonzept des iPhones würde so bestehen bleiben. Die zweite Möglichkeit wäre ein Konzept ohne Home-Button zu entwickeln, allerdings müssten sich dann alle Nutzer umgewöhnen.

We know some facts re iPhone 8 home button area:



• it resizes

• indicator can be hidden

• no API to change color

• tab bars extend under it — Steve T-S (@stroughtonsmith) August 10, 2017

Die Firmware des HomePods gibt nun auch auf diese Frage vermutlich eine Antwort. Auf Twitter veröffentlichte der Entwickler Steven Troughton-Smith nun, dass er verschiedene Hinweise im Codes des smarten Lautsprechers von Apple entdeckt hätte. So soll es einen virtuellen Home-Button geben, dieser soll in der Größe veränderbar sein, aber nicht in der Farbe. Apple will wohl für ausreichend Kontrast bei der Darstellung garantieren. Und es soll eine Tab-Bar unter dem Home-Button geben. Was Apple hier einblenden möchte, ist noch unklar.

Produkthinweis Doutop iPhone 7 Homebutton Aufkleber für iPhone 7 Plus 6 6S Plus Home Button Sticker [Glasfolie Partner & Ergänzung] Home Button Aufkleber mit Fingerabdruck Indentification Function für iPhone 6 Plus iPad Air 2 iPad Pro Mini 3 4 Schwarz + Silver Ring Preis: 6,24 €

Ein Konzept von Max Rudberg hat vor einer Woche gezeigt, dass dort in iOS 11 Steuerelemente wie „Zurück“ untergebracht werden könnte. Das Samsung Galaxy S8 blendet ebenfalls einen virtuellen Home-Button und Funktionstasten im unteren Bildschirmbereich ein.