13.09.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nächste Woche erscheint das iPhone 8 und im November folgt das iPhone X. Jedoch gibt der Apple Online Store schon jetzt einen Einblick in das neue Zubehör für die neuen Smartphone-Modelle. Es wird natürlich einmal mehr zahlreiche neue Hüllen geben, um die Geräte vor Stürzen und anderen Umständen zu schützen. Daneben gibt es bereits einen ersten Ausblick auf die neuen kabellosen Ladegeräte, die dank integrierter Qi-Technologie induktives Laden ermöglichen.



Das Folio Case kann man mit dem Smart Case für das iPad vergleichen (Bild: Apple)

Mit Preisen ab 799 Euro sind die neuen iPhone-Modelle nicht gerade billig und vor allem das iPhone X wird mit 256 GB Speicher sogar 1.319 Euro kosten. Um Schäden und damit teure Reparaturen zu vermeiden, sollte man daher auf Nummer sicher gehen und eine Hülle kaufen. Apple hat dazu seinen Online Store aktualisiert und bietet ein breite Auswahl an. Besonders erfreulich dürfte dabei der Umstand sein, dass Sie für das iPhone 8 und 8 Plus auch die „iPhone 7“-Hüllen und Cases verwenden können. Passend zum Herbst hat Apple die Farbauswahl überarbeitet und bietet nun auch teils ungewöhnliche Farben wie „Ultraviolett“ an. Preislich bleiben die Silikon- und Lederhüllen auch weiterhin im Bereich zwischen 39 Euro und 59 Euro.

Für das iPhone X bietet Apple allerdings auch ein neues Leder Case an. Das Folio Case wird 109 Euro kosten und funktioniert ähnlich wie das Smart Case des iPad, da Apple hier erstmals auch einen Schutz für die Front anbietet. Das aus Leder gefertigte Case ist ultra dünn und bietet in der Displayabdeckung Platz für Karten, Zettel oder einen Notgroschen. Besonders cool ist, dass hier die Funktionsweise des Smart Case imitiert wird. Öffnen Sie das Cover, wird das Display aktiviert. Schließen Sie es, dann wird das iPhone X in den Ruhezustand versetzt.

(Bild: Apple)

Neben den neuen Hüllen sind auch schon die ersten kabellosen Ladestationen im Apple Online Store zu finden. Belkin und mophie gehören hier zu den ersten Herstellern, die die neuen Ladegeräte im Apple Store anbieten dürfen. Sowohl die Belkin Ladestation als auch die mophie Ladestation werden zu einem Preis von 64,95 Euro angeboten und können das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X kabellos laden. Eine Unterstützung für das neue AirPods-Ladecase oder für die neue Apple Watch Series 3 wurde nicht bestätigt.