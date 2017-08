Über das iPhone 8 ist durch einige Leaks und Hinweise schon relativ viel bekannt. Das ungefähre Äußere und einige Hardwardetails dürften im September nicht mehr überraschen. Aber wird es wirklich iPhone 8 heißen, oder ganz anders? Etwa iPhone Edition? Das der genaue Name nicht bekannt ist, liegt vor allem an der strengen Geheimhaltung und dem großen Aufwand, den Apple bei neuen Produktnamen betreibt.

Mit diesem Bild aus der Software des HomePod, ist die Grundform des neuen iPhones schon bekannt. (Bild: Apple - Montage Mac Life)

Ein Bericht von Bloomberg beschreibt nun, wie genau diese Geheimhaltung bei Apple funktioniert, denn die Produktnamen müssen bereits vor der Präsentation registriert und geschützt werden. Das Risiko über diesen Weg den Namen preiszugeben, ist also hoch. Vor allem, weil sich einige technikbegeisterte Anwälte auf die Suche nach genau diesen Registrierungen begeben und dabei teilweise hunderte Dollar für ihre Recherchen ausgeben. Eine art Katz-und-Maus-Spiel ist die Folge, bisher konnte Apple den Namen des neuen iPhones aber noch geheim halten.

Apples Trick:

Würde Apple seine Produkte in den Vereinigten Staaten registrieren, würden die Namen relativ schnell gefunden werden. Dort können alle Datenbanken der Namensregister online durchsucht werden. Um das zu umgehen, wendet Apple einen Trick an. Das amerikanische Handelsgesetz erlaubt eine priorisierte Registrierung eines Produktnamens, falls dieser vor nicht länger als sechs Monaten in einem von 177 anderen Ländern bereits registriert wurde. Der entscheidende Punkt ist, dass in 66 dieser Länder keine Online-Datenbank für Produktnamen vorhanden ist. Eine Aufdeckung des Namens ist dort also schwieriger. So wurden die Bezeichnungen AirPods und TouchBar zum Beispiel letztes Jahr nicht zuerst in Amerika registriert, sondern in Jamaica.

Produkthinweis iPhone 7 Hülle, Humixx Hochwertigem Stoßfest, Anti-Fingerabdruck, Anti-Scratch FeinMatt FederLeicht Hülle Bumper Cover Schutz Tasche Schale Hardcase für iPhone 7 (Schwarz) 【Skin series】 Preis: 7,80 €

Der Name des neuen iPhones schlummert also sicher schon in einer Handelsbehörde der 66 Länder ohne Online-Datenbank. Die spannende Frage ist, in welchem. Vielleicht findet es ja einer der „Trademark-Hunter“ bis September heraus.